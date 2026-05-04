Estados Unidos implementará un plan a partir de hoy para “guiar” a los barcos varados a salir del Estrecho de Ormuz, informó el presidente Donald Trump.

El mandatario ofreció pocos detalles sobre el esfuerzo, que busca ayudar a cientos de embarcaciones y a unos 20 mil marineros. Irán respondió de inmediato, afirmando que el plan sería una violación del alto el fuego.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que países “neutrales e inocentes” se han visto afectados por la guerra de Irán, y que “hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías fluviales restringidas”.

“Proyecto Libertad” comenzará a primera hora en Oriente Medio, añadió Trump, quien aseguró que sus representantes mantienen conversaciones con Irán que podrían conducir a algo “muy positivo para todos”.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que la iniciativa involucrará destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y 15 mil soldados. El Pentágono no respondió a preguntas sobre el despliegue.

El control de Irán sobre el estrecho, impuesto tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, ha sacudido los mercados globales. Embarcaciones -muchas petroleras, gaseras y cargueras- permanecen varadas en el Golfo Pérsico desde entonces.

“Son víctimas de las circunstancias”, escribió Trump, quien describió el esfuerzo como un gesto humanitario. Sin embargo, advirtió: “Si, de alguna manera, se interfiere con este proceso humanitario, esa interferencia [...] tendrá que ser abordada con fuerza”.

La agencia estatal iraní IRNA calificó el anuncio como parte de su “delirio”, mientras que Ebrahim Azizi, presidente de la comisión de seguridad nacional del Parlamento, afirmó que cualquier interferencia en el estrecho sería considerada una violación del alto el fuego.

Trump habló horas después de que Irán señalara que revisa la respuesta de Estados Unidos a su propuesta más reciente para poner fin a la guerra. “En esta etapa, no tenemos negociaciones nucleares”, dijo el portavoz de Exteriores, Esmail Baghaei.

La propuesta iraní plantea resolver otros asuntos en 30 días y busca poner fin al conflicto. Incluye el levantamiento de sanciones, el fin del bloqueo naval estadounidense y la retirada de fuerzas de la región. Trump expresó dudas sobre un posible acuerdo.

Pakistán ha instado a ambas partes a dialogar directamente y ha servido como intermediario en contactos recientes.

Trump ha planteado reabrir el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Sin embargo, Teherán advirtió que “no retrocederá” en su posición.

Estados Unidos también ha advertido a las navieras sobre posibles sanciones si pagan a Irán para transitar. Mientras tanto, el bloqueo naval estadounidense ha reducido significativamente los ingresos petroleros iraníes.

“Creemos que han recaudado menos de 1,3 millones de dólares en peajes”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien advirtió que Irán podría verse obligado a detener pozos en los próximos días.

AP

Confirman ataques a dos embarcaciones en la zona

Dos embarcaciones fueron objeto de ataques en el Estrecho de Ormuz, en un nuevo episodio que evidencia la fragilidad de la tregua entre Irán y Estados Unidos y eleva la tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

De acuerdo con el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, un buque de carga que navegaba cerca de la costa iraní reportó haber sido hostigado por varias embarcaciones pequeñas. Horas más tarde, un petrolero informó que fue alcanzado por “proyectiles desconocidos” frente a Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos. No se registraron heridos, pero los incidentes encendieron las alertas en la región.

Estos ataques se suman a al menos una veintena de incidentes registrados desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero. Aunque Teherán negó su participación y aseguró que solo realiza inspecciones de rutina, la presencia de lanchas rápidas iraníes -difíciles de detectar- mantiene en vilo a las tripulaciones.

El contexto se agrava con el virtual cierre del estrecho, por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. La inseguridad ha dejado varadas a cientos de embarcaciones y miles de marineros, muchos con recursos limitados.

Mientras Washington prepara un operativo para escoltar barcos fuera de la zona, los recientes ataques subrayan el alto riesgo de una escalada mayor en la región.

AP

Embarcaciones pequeñas lanzaron proyectiles contra barcos de carga. AFP

Negociaciones de paz, estancadas

Diálogo - Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se mantienen activas pero indirectas, con Pakistán como mediador central. Washington ha calificado los contactos como “muy positivos”, aunque persiste cautela política en ambos lados.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se mantienen activas pero indirectas, con Pakistán como mediador central. Washington ha calificado los contactos como “muy positivos”, aunque persiste cautela política en ambos lados. Propuesta - Irán presentó un plan reciente de 14 puntos enfocado exclusivamente en poner fin a la guerra, evitando incluir su programa nuclear, lo que refleja un intento de acotar la negociación a lo militar inmediato.

Irán presentó un plan reciente de 14 puntos enfocado exclusivamente en poner fin a la guerra, evitando incluir su programa nuclear, lo que refleja un intento de acotar la negociación a lo militar inmediato. Respuesta - Estados Unidos ya respondió a dicha propuesta; sin embargo, el contenido exacto permanece en revisión por Teherán, lo que indica una fase preliminar sin consensos definitivos.

Estados Unidos ya respondió a dicha propuesta; sin embargo, el contenido exacto permanece en revisión por Teherán, lo que indica una fase preliminar sin consensos definitivos. Escepticismo - El presidente Donald Trump ha mostrado dudas sobre la viabilidad del acuerdo e incluso ha considerado retomar acciones militares, evidenciando una negociación frágil y sujeta a presiones internas.

El presidente Donald Trump ha mostrado dudas sobre la viabilidad del acuerdo e incluso ha considerado retomar acciones militares, evidenciando una negociación frágil y sujeta a presiones internas. Condiciones - Irán busca alivio de sanciones y garantías sobre su programa nuclear como parte de cualquier acuerdo más amplio, mientras EE.UU. exige límites estratégicos y seguridad regional.

Irán busca alivio de sanciones y garantías sobre su programa nuclear como parte de cualquier acuerdo más amplio, mientras EE.UU. exige límites estratégicos y seguridad regional. Ormuz - El control del Estrecho de Ormuz es un punto crítico: Irán mantiene bloqueos y EE.UU. impulsa operaciones para liberar el tránsito marítimo, tema clave en la mesa negociadora.

El control del Estrecho de Ormuz es un punto crítico: Irán mantiene bloqueos y EE.UU. impulsa operaciones para liberar el tránsito marítimo, tema clave en la mesa negociadora. Mediación - La diplomacia internacional está fragmentada; actores como Pakistán han ganado relevancia ante la limitada capacidad de la ONU para liderar el proceso.

La diplomacia internacional está fragmentada; actores como Pakistán han ganado relevancia ante la limitada capacidad de la ONU para liderar el proceso. Perspectiva - Aunque hay señales de distensión y treguas parciales, el proceso sigue inestable, con avances tácticos pero sin un acuerdo integral que garantice el fin definitivo del conflicto.

Cifra de fallecidos por ataques israelíes en Líbano roza los tres mil

La cifra de muertos por los ataques israelíes iniciados el pasado 2 de marzo contra el Líbano hastaayer aumentó a dos mil 679, tras contabilizar los 20 fallecidos registrados el sábado, y la de heridos ascendió a ocho mil 229.

Así lo anunció el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés. Añadió que mil 605 de los fallecimientos, es decir el 15% del total, son mujeres.

Pese al alto el fuego en vigor, Israel intensificó el fin de semana sus acciones contra el Sur del Líbano, que además de causar víctimas, ha provocado la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños en barrios enteros, en una nueva intensificación de los ataques, aumentando el número de muertos y los desplazamientos forzosos.

Entretanto, el grupo chií libanés Hezbolá ha seguido atacando en respuesta a las tropas israelíes en el Sur del Líbano y el Norte de Israel.

El pasado 17 de abril entró en vigor una tregua que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre ambos países.

No obstante, el proceso diplomático sigue estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, insiste en consolidar primero un alto el fuego y detener los ataques israelíes antes de continuar con las reuniones bilaterales entre representantes de Israel y Líbano en Washington.

EFE

CT