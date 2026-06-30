Aurora Rodríguez mantiene la esperanza mientras duerme frente a su vivienda destruida, ya han pasado varios días desde que dos potentes terremotos sacudieron el estado venezolano de La Guaira, pero para Aurora el tiempo parece haberse detenido. Desde que su vivienda colapsó durante el desastre, permanece afuera de los restos de su hogar con la esperanza de reencontrarse con su hijo de 25 años, quien quedó atrapado entre los escombros.

Mientras miles de rescatistas continúan las labores de búsqueda en las zonas más afectadas, la mujer de 52 años ha convertido la calle frente a su casa en un refugio improvisado. Sobre una colchoneta pasa las noches esperando noticias, convencida de que aún existe la posibilidad de encontrar con vida a su hijo.

El joven se encontraba dentro de la vivienda acompañado por varias de sus mascotas cuando ocurrieron los sismos del pasado miércoles. Aurora logró salvarse porque en ese momento se encontraba trabajando, lejos del lugar donde ocurrió la tragedia.

Al regresar encontró su casa reducida a montañas de concreto, en medio del caos consiguió rescatar a varios de sus gatos y a una perrita que sobrevivió al derrumbe. Sin embargo, también tuvo que enfrentar la pérdida de uno de sus animales, mientras su hijo continúa desaparecido bajo los escombros.

Una búsqueda que no se detiene entre el dolor y la incertidumbre

Impulsada por la desesperación, Aurora intentó remover los restos de la vivienda con sus propias manos durante los primeros días. No obstante, reconoce que el peso de las estructuras hace imposible continuar sin maquinaria especializada, por lo que solicita apoyo para acelerar las labores de rescate.

La mujer asegura que comprende el sufrimiento que atraviesan decenas de familias en la misma situación, cuyos seres queridos permanecen atrapados en edificios colapsados. Aun así, insiste en que su mayor deseo es recuperar a su hijo, sin importar cuál sea el desenlace.

En medio de la incertidumbre, mantiene viva la esperanza alimentada por la supervivencia de algunos de sus mascotas. Cree que, si ellos lograron resistir, su hijo también podría haber encontrado alguna forma de mantenerse con vida mientras espera ser localizado.

Durante los últimos días, voluntarios y vecinos le han proporcionado agua, alimentos y apoyo emocional para sobrellevar la espera. Además, en repetidas ocasiones ha intentado comunicarse con su hijo llamándolo por teléfono, aferrándose a la posibilidad de recibir alguna señal.

Continúan las labores de rescate tras el desastre en La Guaira

Las tareas de búsqueda avanzan contrarreloj en las zonas devastadas por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, considerados entre los más destructivos registrados recientemente en Venezuela. Equipos especializados inspeccionan edificios derrumbados mientras documentan el estado de cada estructura para coordinar la recuperación de víctimas.

En los inmuebles colapsados, los rescatistas identifican las edificaciones con marcas que indican la cantidad de personas fallecidas, los cuerpos que aún permanecen bajo los escombros y la ubicación aproximada donde fueron localizados. Este procedimiento busca facilitar el trabajo de los equipos que continúan las operaciones.

De acuerdo con el balance oficial, el desastre ha dejado al menos mil 943 personas fallecidas y 10 mil 571 heridas, mientras miles de habitantes permanecen desplazados o han perdido sus viviendas.

L as autoridades informaron que en las labores participan 3 mil 660 rescatistas internacionales, 148 perros especializados en búsqueda, 49 vehículos de apoyo y más de 26 mil efectivos venezolanos, quienes mantienen operativos permanentes para localizar sobrevivientes y recuperar a las víctimas.

Para Aurora Rodríguez, las cifras representan una tragedia nacional, pero su realidad ahora mismo se centra en volver a ver a su hijo. Mientras el país intenta recuperarse del desastre, ella continúa esperando frente a los restos de su hogar, convencida de que no abandonará ese lugar hasta obtener una respuesta.

TG