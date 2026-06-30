T-MEC: Donald Trump podría no prorrogar el tratado y condiciona su futuro

El panorama para el comercio exterior en América del Norte se adentra en terreno de incertidumbre. Una declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestando su intención de no prorrogar de forma automática el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), activaría un mecanismo legal que pondría una fecha de caducidad implícita al acuerdo comercial, abriendo un periodo de complejas negociaciones que se extendería por los próximos diez años.

La activación de la cláusula de extinción (Sunset Clause)

De confirmarse esta postura oficial en el marco de la primera revisión conjunta del pacto (establecida para realizarse este miércoles 1 de julio), no significaría una ruptura inmediata ni la cancelación de los flujos comerciales actuales. Sin embargo, sí detonaría formalmente la aplicación del Artículo 34.7 del tratado, conocido técnicamente como la cláusula de extinción o sunset clause.

Bajo las reglas vigentes del T-MEC, el tratado tiene una vida útil inicial de 16 años. Si durante la revisión de los primeros seis años (2026) alguno de los tres países socios decide no ratificar su vigencia por otros 16 años más, el acuerdo entra de manera automática en una cuenta regresiva de una década, fijando su posible expiración para el año 2036.

Diez años de revisiones anuales obligatorias

Entrar en esta cuenta regresiva transforma por completo la dinámica diplomática y comercial de la región. En lugar de mantener la estabilidad actual, México, Estados Unidos y Canadá estarían legalmente obligados a realizar revisiones conjuntas cada año durante la próxima década.

El objetivo de estas mesas de trabajo anuales sería resolver las diferencias específicas que motivaron la negativa inicial y buscar que las tres partes acuerden, en algún punto de ese lapso, prorrogar el tratado por un nuevo periodo de 16 años. No obstante, este escenario introduce un factor de volatilidad constante que podría frenar inversiones de largo plazo, al dejar el marco jurídico de la región sujeto a la agenda política de cada administración en turno.

Los temas de fricción en la mesa

Los analistas en comercio internacional señalan que la renuencia de Washington a firmar una extensión tersa no es una sorpresa, sino una estrategia de presión para forzar concesiones en sectores clave. Entre los principales puntos de tensión que detonaron esta postura se encuentran:

Reglas de origen automotrices: Las discrepancias en la interpretación del contenido regional para los vehículos.

Las discrepancias en la interpretación del contenido regional para los vehículos. Sector energético y maíz transgénico : Las controversias respecto a las políticas soberanas de México en materia de energía y la restricción a las importaciones de maíz modificado genéticamente.

: Las controversias respecto a las políticas soberanas de México en materia de energía y la restricción a las importaciones de maíz modificado genéticamente. Comercio con Asia: La preocupación de la Casa Blanca por la triangulación de productos, particularmente de acero y aluminio provenientes de China, a través del territorio mexicano.

Con la mira puesta en este proceso, los equipos negociadores de las tres naciones deberán prepararse para un maratón diplomático sin precedentes. La década de cuenta regresiva que está por iniciar pondrá a prueba la capacidad de resiliencia y la interdependencia económica de América del Norte en el siglo XXI.

NG