Las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por varios días de lluvias torrenciales en las capitales de Ghana y Costa de Marfil han dejado al menos 24 muertos, informaron las autoridades el martes, mientras los equipos de emergencia seguían sacando a cientos de residentes varados de edificios anegados.

Edificios enteros y carreteras quedaron sumergidos en Acra el lunes, lo que cortó el acceso a varias zonas de la capital ghanesa y de la vecina ciudad de Tema.

¿Cómo es la situación de Ghana y Costa de Marfil tras las catastróficas tormentas con inundaciones y deslizamientos de tierra?

Se ha confirmado la muerte de al menos 12 personas en Ghana, entre ellas, una madre y su hijo, quienes fueron arrastrados por la corriente en el distrito de Achimota-Agbogbloshie, declaró Alex King Nartey, portavoz del Servicio Nacional de Bomberos de Ghana.

En Costa de Marfil, varios días de lluvia provocaron inundaciones que dejaron más de una docena de muertos, la mayoría en los municipios de Attécoubé y Yopougon, en Abiyán, la capital, según la ministra de Cohesión Nacional, Myss Belmonde Dogo.

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Los medios locales informaron que al menos nueve de los fallecidos quedaron atrapados bajo los escombros en la misma zona, en el barrio de Mossikro, tras las lluvias que comenzaron el sábado.

Videos de las inundaciones en Acra mostraban a residentes nadando con el agua hasta el cuello para rescatar a vecinos atrapados, mientras varios vehículos eran abandonados en carreteras inundadas.

Difícil acceso a zonas afectadas por niveles del agua es problema para entregar ayuda

El acceso a las zonas afectadas era "un gran problema" para los servicios de emergencia, que tuvieron que solicitar la ayuda de los militares, señaló Nartey. Varios vecindarios seguían parcialmente inundados hasta la mañana del martes.

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La Organización Nacional de Gestión de Desastres de Ghana indicó que las llamadas de emergencia comenzaron a llegar en masa alrededor de las 7 a. m. del lunes, cuando los residentes se dieron cuenta de que el agua de la inundación estaba entrando en sus casas. "Todo el lugar estaba inundado. Es alarmante", señaló Mariam Dongyela Millah, subdirectora de comunicaciones de la agencia de desastres.

La Agencia Meteorológica de Ghana instó a los habitantes a prepararse para más lluvias esta semana en Acra.

Con información de AP

JM