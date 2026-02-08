Super Bowl 2026: Donald Trump arremete contra Bad Bunny tras el medio tiempo: Uno de los peores shows de la historia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató polémica este domingo al calificar como “uno de los peores de la historia” el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

A través de su red social Truth Social, el mandatario criticó duramente la presentación del artista, asegurando que “nadie entendió el mensaje” y que el show resultó “repugnante, especialmente para los niños” que lo vieron en Estados Unidos y otros países.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, escribió Trump, quien además señaló que “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”.

El Presidente recordó que desde antes del evento ya había manifestado su rechazo a la elección de Bad Bunny como protagonista del show, al describirlo como “una horrible elección”. En su nueva publicación, fue más allá al afirmar que la actuación del boricua fue “una bofetada para Estados Unidos”.

“No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia” , añadió el mandatario.

TRUTHSOCIAL / @realDonaldTrump

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión política previa entre Trump y Bad Bunny. El intérprete de Un verano sin ti ha sido un crítico abierto de la política migratoria estadounidense, especialmente durante la administración republicana.

En 2025, el artista decidió cancelar las fechas de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour en Estados Unidos como forma de protesta por las redadas migratorias. Además, durante la pasada ceremonia de los Premios Grammy, aprovechó su discurso para defender a la comunidad migrante, declarando: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos.”

Pese a las críticas del presidente, Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en presentar un espectáculo de medio tiempo completamente en español en el Super Bowl, ante una audiencia global que celebró su puesta en escena como un hito para la música latina.

