Bad Bunny sacude el Super Bowl con un show de medio tiempo inolvidable

Bad Bunny acaba de marcar un antes y un después en el Super Bowl en el medio tiempo de la final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. El artista puertorriqueño se apoderó del escenario de la NFL con un espectáculo vibrante, contundente y cargado de identidad latina, convirtiéndose en el primer artista hispanohablante en encabezar en solitario este icónico show.

Bad Bunny apareció en el medio tiempo ataviado de blanco, con guantes y un balón de fútbol bajo el brazo, para abrir el espectáculo interpretando "Tití me preguntó".

Durante poco más de 12 minutos, Benito encendió el estadio con una producción de alto impacto, coreografías masivas y una narrativa visual que celebró la cultura latina ante millones de espectadores en todo el mundo.

El setlist combinó algunos de sus éxitos, transformando el emparrillado en una auténtica fiesta urbana que puso a bailar incluso a quienes no siguen el fútbol americano.

En breve más información