Este 8 de febrero, Cuba registró un sismo de magnitud 5.6 al sureste de la provincia Guantánamo , el segundo en 2026, según el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) de la isla del Caribe.

El epicentro de este movimiento telúrico fue localizado a 24 kilómetros (km) al sureste del municipio de Imías, a una profundidad de 7.1 km, a las 07:00 horas, tiempo local.

La sacudida se sintió en varias localidades de las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, y Granma, precisa el informe de la institución.

El segundo del año

El pasado 9 de enero se reportó otro sismo, de magnitud 4, en la provincia Granma .

En 2025, fueron registrados cuatro mil 535 terremotos en la isla, y de ellos solo 15 resultaron perceptibles, de acuerdo con datos del Cenais.

En el primer semestre de ese periodo, la zona de Pilón-Chivirico acumuló por sí sola 696 sismos, consolidándose como el área más activa del país.

En noviembre de 2024, cerca de Pilón, se ubicó el epicentro de dos fuertes sismos de magnitud 6 y 6.7, a los que siguieron más de 800 réplicas.

Esos dos terremotos dejaron diez personas heridas y más de ocho mil 600 viviendas dañadas, de ellas 156 con derrumbes totales y casi 6 mil con afectaciones menores, de acuerdo con un informe el Ejecutivo cubano.

El pasado 23 de diciembre, un sismo de magnitud 6.1 sacudió el municipio Guamá, de Santiago de Cuba. Sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales.

La zona con mayor actividad sísmica en Cuba es la región oriental, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo .

Esta alta peligrosidad se debe a su cercanía a la Falla de Oriente, que marca el límite de placas tectónicas entre la placa de Norteamérica y la del Caribe.

Cuba está ubicada en una región -que abarca de la República Dominicana a México- en la que confluyen diferentes sistemas de fallas tectónicas con una importante actividad sísmica.

