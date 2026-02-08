Avalanchas en Italia deja tres esquiadores muertos cerca del inicio de los Juegos de Milano-Cortina

El sábado pasado, 7 de febrero, avalanchas causaron la muerte de tres personas que esquiaban cerca de la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

El accidente ocurrió fuera de pista en las montañas de Trentino-Alto Adigio y Lombordía, dos regiones que albergan algunas de las sedes donde se disputan los Juegos Olímpicos de Invierno.

Avalanchas azotan cerca de los Juegos Olímpicos de Invierno

Las dos avalanchas azotaron la zona de Marmolada, en los Dolomitas, cerca de Cortina d'Ampezzo, donde se lleva a cabo las competencias femeninas de esquí alpino.

En el rescate alpino se recuperó el cuerpo de un hombre que había salido de la pista con otros tres esquiadores en Punta Rocca, la montaña más alta de los Dolomitas.

El servicio de rescate dio a conocer que el hombre murió spultado bajo la nieve tras la avalancha.

Te puede interesar: Delcy Rodríguez: Un mes de las acciones más relevantes de la mujer al mando de Venezuela

Dos esquiadores mueren cerca de las competiciones de Milano-Cortina 2026

Otros dos esquiadores fallecieron en Albosaggia, un pueblo del valle inferior de Valtellina, a unos 65 km al este de Bormio, lugar donde se llevan a cabo las competiciones masculinas de esquí alpino.

Por otro lado, de acuerdo a la página web de los Servicios Europeos de Alerta de Avalanchas (AINEVA), hay probabilidad de riesgo notable de avalanchas para este domingo 8 de febrero.

El riesgo se deriva por la nieve fresca y los vientos moderados que han creado placas de nieve arrastrada por el viento que podrían desprenderse con el paso de un solo esquiador, de acuerdo a lo comunicado en el informe.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS