Viral: se desploma juego mecánico en la India; se reportan heridos

Una celebración cultural que atrae a decenas de miles de visitantes terminó en tragedia el sábado por la tarde cuando un columpio mecánico de gran tamaño conocido como “Tsunami” se derrumbó mientras estaba en funcionamiento en el Surajkund International Crafts Mela, una feria popular en la ciudad de Faridabad, en el estado de Haryana, al norte de la India.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:15 horas locales cuando la atracción, un columpio tipo péndulo de gran tamaño que se mantiene en movimiento con mecanismos eléctricos, repentinamente se inclinó de manera peligrosa y se rompió, provocando que se desplomara al suelo mientras entre 15 y 26 personas estaban a bordo.

Víctimas y rescate

Las autoridades confirmaron que al menos una persona perdió la vida y más de una docena resultaron heridas tras el colapso de la atracción mecánica.

La víctima mortal fue el inspector de policía Jagdish Prasad, de 58 años, quien se encontraba de servicio en el evento como parte del equipo de seguridad. Según informes oficiales, Prasad se acercó al columpio cuando este comenzó a fallar e intentó rescatar a los usuarios atrapados, pero fue golpeado fuertemente por una de las partes de la estructura que colapsó y sufrió heridas graves. Posteriormente fue trasladado al hospital, donde falleció.

Entre los heridos hay tanto visitantes como personal de seguridad. Al menos 13 personas resultaron lesionadas (incluidas dos mujeres agentes) y recibieron atención médica en hospitales cercanos. La gravedad de las lesiones varía desde leves hasta moderadas, y varias personas permanecen bajo tratamiento.

Contexto del evento y medidas posteriores

El Surajkund International Crafts Mela es una feria artesanal anual que se celebra desde hace décadas y atrae a cientos de miles de visitantes de toda la India y del extranjero. Más de 2.2 lakh (220 000) personas visitaron la feria el domingo, un día después del accidente.

En respuesta a la tragedia, las autoridades cerraron temporalmente la zona de atracciones y juegos mecánicos para realizar inspecciones de seguridad y evitar nuevos incidentes. No obstante, el resto del festival continúa abierto, incluidos los mercados de artesanías, espectáculos culturales y puestos gastronómicos.

Las investigaciones oficiales avanzan rápidamente para determinar las causas exactas del colapso. La policía ha registrado un caso por homicidio involuntario y ha arrestado al operador de la atracción y a un asistente por posibles negligencias en la instalación y supervisión del juego mecánico.

Un equipo especial de investigación (Special Investigation Team o SIT) ha sido conformado para examinar si se respetaron las normas de seguridad, certificaciones y mantenimientos requeridos para este tipo de atracciones temporales.

El gobierno de Haryana también anunció apoyo financiero para la familia del inspector fallecido, así como demás beneficios oficiales, y ordenó revisar todas las atracciones similares en la feria y eventos públicos de gran afluencia.

Este accidente reavivó el debate sobre los estándares de seguridad en juegos mecánicos temporales en ferias y eventos culturales en la India, donde en años anteriores se han registrado incidentes similares en distintas localidades.

Familias de vendedores, operadores y visitantes han expresado preocupación por la falta de claridad en los controles de seguridad y responsabilizan a las autoridades y organizadores por supervisión insuficiente.

