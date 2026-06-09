Suman más de cien fallecidos por brote de ébola en RD Congo, confirma la OMS

Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que más de un centenar de personas han perdido la vida a causa del brote de ébola que actualmente afecta a la República Democrática del Congo (RDC).

De acuerdo con el organismo, el número de muertos es de al menos 101, mientras que la cifra de casos confirmados es de 550, con 19 pacientes recuperados.

El brote se concentra en la provincia oriental de Ituri, con un 94 % de los casos, señaló el director de operaciones de respuesta a emergencias de la OMS, Abdirahman Mahamud , por videoconferencia desde Bunia, localidad epicentro de la epidemia.

En la vecina Uganda se han confirmado 19 casos, incluidos dos fallecimientos, y se sospecha que una tercera muerte también está vinculada al ébola, añadió en la rueda de prensa.

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Recordó asimismo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encuentra esta semana en territorio ugandés, donde se reunirá con autoridades, trabajadores sanitarios y pacientes.

La OMS ha desplegado a más de un centenar de expertos en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, incluyendo epidemiólogos y expertos en vacunas, con el fin de apoyar la respuesta de la red sanitaria nacional, agregó el representante de la agencia sanitaria de la ONU.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico , según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, al que calificó el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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MB