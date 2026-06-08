Estados Unidos llega a 5 casos de gusano barrenador; culpan a Biden del brote

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) confirmó este lunes 08 de junio del 2026 tres nuevos casos del gusano barrenador del ganado, una plaga causada por una mosca parasitaria que infesta a los animales de sangre caliente.

Con estas detecciones, el total de casos reportados asciende a cinco, lo que aumenta la preocupación en el sector ganadero ante el avance de esta especie, erradicada del país en la década de 1960.

¿Qué se sabe de los 3 nuevos casos de gusano barrenador en Estados Unidos?

Dos de los nuevos casos fueron reportados en Texas, uno en un terreno en el condado de La Salle, al sur del estado, y otro en una cabra en el condado de Gillespie, en la región central.

El tercer nuevo caso reportado hoy, que la USDA inicialmente ubicó en Texas, fue detectado en un perro en Nuevo México, lo que expande la plaga a dos estados de EU.

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Las autoridades ya abrieron una "investigación epidemiológica" sobre los tres nuevos contagios, según indicó el USDA, y adelantaron que se cree que el perro había estado recientemente en México antes de llegar a EU.

¿Por qué Estados Unidos culpó al expresidente Joe Biden del actual brote de gusano barrenador?

La secretaria de Agricultura, Brooke Leslie, adjudicó, sin sustentarse en datos, el brote actual a las políticas migratorias del expresidente Joe Biden (2021-2025).

"Esto se remonta, en última instancia, a la política de fronteras abiertas y al movimiento de millones de personas y sus animales desde Sudamérica, a través de Centroamérica", señaló esta tarde la funcionaria durante una rueda de prensa en Kerrville, Texas, junto al gobernador del estado, Greg Abbott.

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EU congeló la importación de animales a través de la frontera sur en mayo del año pasado, en un intento por prevenir la propagación de la mosca de la plaga, que se extendió por México en el último año.

La secretaria recordó que EU, junto con México y otros países de la región, ha estado implementando una serie de medidas para contener la plaga usando la técnica del insecto estéril, que consiste en criar grandes cantidades de moscas en un laboratorio, esterilizar a los machos mediante radiación y liberarlos en las zonas afectadas.

Estos machos estériles se aparean con hembras silvestres, que solo se reproducen una vez en su vida, lo que impide que nazcan nuevas larvas viables.

"Nos hemos estado preparando desde el año pasado para el resurgimiento de este parásito en EU", indicó Leslie.

JM