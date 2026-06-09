Irán afirma que responderá a cualquier 'ataque o amenaza' de EU

La tensión entre EU e Irán volvió a aumentar este miércoles después de que Teherán advirtiera que responderá a cualquier acción militar en su contra, tras los nuevos bombardeos ordenados por Washington sobre objetivos iraníes en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que las Fuerzas Armadas de la República Islámica están preparadas para responder a cualquier amenaza o agresión, en un mensaje difundido a través de redes sociales pocas horas después de los ataques estadounidenses. La declaración refleja el creciente deterioro de las relaciones entre ambos países en una de las regiones más sensibles para la seguridad energética mundial.

La nueva ofensiva estadounidense fue lanzada la tarde del martes por orden del presidente Donald Trump, quien había adelantado que habría represalias tras acusar a Irán de derribar un helicóptero Apache del Ejército de EU durante una patrulla cerca del estrecho de Ormuz. Según el Mando Central estadounidense, los ataques estuvieron dirigidos contra sistemas de radar y defensa aérea iraníes.

¿Qué pasa si el conflicto vuelve a escalar?

El incidente se produce en un momento especialmente delicado para Oriente Medio, donde los enfrentamientos indirectos entre Washington, Teherán e Israel han mantenido a la región en una situación de alta volatilidad durante los últimos meses . Expertos advierten que cualquier nueva escalada podría poner en riesgo los esfuerzos diplomáticos que intentan evitar una confrontación de mayor alcance.

Además de sus implicaciones militares, el conflicto genera preocupación en los mercados internacionales debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo. Cualquier alteración en la seguridad de esta vía podría tener repercusiones directas sobre los precios de la energía y la estabilidad económica global.

Araqchí insistió en su mensaje en señalar que Washington está "poniendo a prueba la determinación" de Teherán "pese a sus derrotas en el campo de batalla". "Dejen nuestra región si quieren estar a salvo", agregó el ministro de Exteriores iraní.

¿Qué originó esta tensión?

El helicóptero que ha desatado esta nueva escalada de tensiones, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses. A través de su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que 'los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados', subrayando que EU 'debe, por necesidad, responder a este ataque'.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, utilizó la red social X para advertir que el estrecho de Ormuz 'no son aguas internacionales' y que las fuerzas extranjeras corren un 'riesgo constante' de verse atrapadas en el fuego cruzado o sufrir accidentes. Araghchi sugirió que la mejor solución es que abandonen la región, aunque matizó que Teherán 'prefiere el lenguaje de la diplomacia'

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

TG