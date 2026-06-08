Este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) redujo de "alto" a "bajo" el riesgo sanitario por el brote de ébola en buena parte del continente africano, exceptuando a la República Democrática del Congo (RDC), la zona más afectada por la enfermedad, así como a sus naciones vecinas.

En su nuevo informe de situación sobre el brote, OMS ha reevaluado los riesgos y considera que el peligro de expansión de la epidemia a la mayor parte de África es bajo, como al resto del mundo , aunque el riesgo en la RDC se mantiene "muy alto", mientras que es "alto" en Uganda, donde también ha habido contagios, y en el resto de países vecinos al territorio congoleño.

El informe recordó que por ahora se han confirmado 534 casos (515 en la RDC y 19 en Uganda), con 93 muertes (91 y 2 en esos países, respectivamente), mientras que 17 personas se han recuperado de la enfermedad.

La tasa de letalidad es por ahora del 17.4 %, inferior a los dos anteriores brotes de esta variante del virus, llamada Bundibugyo, que se dieron en 2007 en Uganda (donde un 30 % de los contagiados fallecieron) y en 2012 en la RDC (50 % de muertes).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha viajado esta semana a Uganda para apoyar la respuesta al brote, pocos días después de haber visitado la RDC con el mismo objetivo.

La RD del Congo eleva a 515 los casos confirmados de ébola, incluyendo 91 muertos

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron a 515 los casos confirmados en el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, incluyendo 91 fallecidos.

En su último boletín sobre la enfermedad difundido anoche, que se corresponde con el recuento elaborado hasta este sábado, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señaló que 27 nuevos casos fueron registrados en las 24 horas previas a la publicación de este último informe.

"Las actividades de atención, prevención y sensibilización comunitaria continúan en las zonas afectadas", informó a través de la red social X el Ministerio congoleño de la Comunicación.

Según las autoridades, 283 pacientes están "hospitalizados o en aislamiento" y el número de personas curadas se elevó a doce (tres más que en el último recuento), mientras las zonas de salud afectadas en tres provincias congoleñas se mantienen en 25.

Asimismo, un 50.3 % de los contactos han podido ya ser rastreados —una tasa menor al 67,2 % del último informe publicado el sábado— y la tasa de letalidad se sitúa en un 17.7 por ciento.

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MB