Donald Trump fue abucheado ruidosamente por los aficionados dentro del Madison Square Garden cuando fue mostrado en las pantallas de video durante el himno nacional antes del tercer juego de las Finales de la NBA la noche del lunes.

Trump fue mostrado durante varios segundos haciendo un saludo militar . Los abucheos terminaron cuando la bandera de Estados Unidos apareció después de él en las pantallas, y los aficionados vitorearon cuando se mostró a los jugadores de los Knicks de Nueva York. Las menciones de los Spurs de San Antonio también provocaron fuertes abucheos.

Trump está viendo el partido desde el palco del propietario de los Knicks, James Dolan, junto con su nieta Kai, el asesor personal Boris Epshteyn y los secretarios del gabinete Lee Zeldin, Sean Duffy y Doug Burgum. Es el primer presidente en funciones en asistir a un partido de las Finales de la NBA.

During the national anthem, President Donald Trump was booed by the Game 3 crowd at MSG. pic.twitter.com/MkS4Qk7eQ7 — The Athletic (@TheAthletic) June 9, 2026

El helicóptero Marine One de Trump voló desde su casa en Nueva Jersey y aterrizó cerca de Wall Street antes de que su caravana avanzara por Manhattan hasta la arena aproximadamente una hora antes del salto inicial. Se encontró con un puñado de personas haciendo gestos groseros y, fuera del área, un grupo sostuvo carteles que decían "Trump must go" .

Poco después, se instaló en el palco de Dolan.

Durante la tarde antes de la llegada de Trump, el Departamento de Policía de Nueva York y el Servicio Secreto de Estados Unidos establecieron un amplio perímetro de seguridad alrededor del Madison Square Garden. Los aficionados hicieron fila para entrar a la arena más de cuatro horas antes del salto inicial , en una escena que se parecía más a la víspera de Año Nuevo en Times Square que a la previa habitual de un partido de baloncesto.

Se les exigió mostrar un boleto o pase para superar varios puntos de control, además de pasar por un magnetómetro al estilo de la TSA . Personal del Servicio Secreto y policías estaban apostados en cada esquina y en gran número. Los viajeros diarios, los turistas que visitaban Manhattan y los aficionados quedaron desconcertados en distintos momentos mientras intentaban maniobrar entre la seguridad.

JM