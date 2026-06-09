Los países europeos con asiento en el Consejo de Seguridad, como Francia y Reino Unido, y Estados Unidos, entre otros, denunciaron este martes ante la ONU que Irán acumula uranio suficiente "para fabricar un arma nuclear".

Citando datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el representante permanente de Francia ante la ONU, Jérôme Bonnafont, aseguró que "no existe justificación creíble" para que Irán mantenga "más de 400 kilos de uranio enriquecido" si no tiene un arma nuclear.

"Esto significa que Irán posee más de diez 'cantidades significativas' de uranio altamente enriquecido, según la definición del OIEA, es la cantidad de material con la que no puede descartarse la posibilidad de fabricar un artefacto nuclear", afirmó Bonnafont a las puertas del Consejo de Seguridad.

El diplomático francés se dirigió a los medios en nombre de las delegaciones de Baréin, Dinamarca, Grecia, Reino Unido, Letonia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Francia y la Unión Europea antes de que el Consejo celebrase una sesión sobre las sanciones a Irán por el programa nuclear.

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"Reafirmamos nuestro firme compromiso con la búsqueda de una solución diplomática duradera y sostenible que garantice que Irán nunca busque, adquiera ni desarrolle un arma nuclear. Sólo un acuerdo creíble, sólido y verificable permitirá abordar de forma viable la cuestión nuclear iraní", declaró.

Bonnafont acusó a Teherán de haber incumplido "de forma reiterada" sus obligaciones y de no cooperar con el OIEA al no haber permitido la entrada de sus inspectores en las instalaciones iraníes desde hace "un año".

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En este sentido, defendió las sanciones de la ONU para "limitar la capacidad de Irán para desarrollar y entregar un arma nuclear".

Minutos después, ya en la sesión del Consejo de Seguridad, China y Rusia forzaron de nuevo una votación sobre el orden del día al asegurar que el órgano ya no tiene mandato para renovar las sanciones. Sin embargo, solo Pekín y Moscú se opusieron y Pakistán se abstuvo.

JM