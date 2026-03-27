Malabarista sorprenden con un gallo en la cabeza y se hace viral (VIDEO)

Una vez más, México vuelve a superar a la inteligencia artificial, o al menos eso es lo que afirman los internautas luego de que en días recientes se volviera viral un video en el que se muestra a un malabarista de semáforo realizando impresionantes trucos, pero con un gallo parado sobre su cabeza.

Te puede interesar: Hannah Montana: Selena Gomez acompaña a Miley Cyrus en el especial de Disney

Esta semana, en redes sociales como TikTok y X se popularizó un video que causó tanto risa como confusión entre los usuarios , pues en él se observa cómo un hombre dedicado al arte urbano trabaja en un semáforo mientras carga a un peculiar acompañante que no pasó desapercibido para los conductores que transitaban por la avenida.

Malabarista con gallo sorprende en semáforo y se vuelve viral

En las imágenes se puede ver cómo un joven, de identidad desconocida hasta el momento, realiza malabares con tres pelotas rojas que lanza y atrapa con agilidad; sin embargo, más allá de su talento, lo que más llamó la atención fue que sobre su cabeza se encontraba un gallo completamente tranquilo y ajeno al movimiento del hombre.

El video fue documentado por los pasajeros de un vehículo que se encontraba detenido en el semáforo, quienes, sin esperarlo, fueron testigos de esta curiosa y divertida escena.

Redes sociales debaten si el video es real o creado con IA

La publicación rápidamente cobró relevancia debido a lo inusual de la situación, provocando gracia y asombro entre los usuarios. Mientras algunos aplaudían las habilidades del joven, otros se cuestionaban la tranquilidad del gallo, que parecía muy cómodo equilibrándose sobre su cabeza.

“¡Excelente! Un artista él y su gallo. Personas honestas y trabajadoras como él son las que valen la pena en el mundo”, escribió un usuario en redes.

“Ese es mi gallo, qué tremenda habilidad, un verdadero equipo con talento”, se lee en otra publicación.

También puedes leer: Andrea Bocelli se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México

Sin embargo, debido a lo extraordinario del espectáculo, algunos internautas dudaron de la veracidad del video y sugirieron que podría tratarse de contenido generado con inteligencia artificial. Ante ello, otros usuarios respondieron que se trata de una muestra más de la creatividad mexicana, asegurando que la realidad puede superar cualquier creación digital.

Así, entre risas, asombro y debate, el peculiar malabarista y su gallo lograron convertirse en protagonistas virales, recordando que el ingenio y la espontaneidad del arte callejero siguen sorprendiendo en la vida cotidiana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP