Tragedia en Maldivas: encuentran cuerpos de buzos desaparecidos en cueva submarina

Lo que comenzó como una expedición de buceo extremo en las aguas de Maldivas terminó en una tragedia internacional. Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuatro buceadores italianos desaparecidos dentro de una peligrosa cueva submarina a 50 metros de profundidad, mientras crecen las dudas sobre qué ocurrió realmente bajo el mar.

Las víctimas formaban parte de un grupo de cinco submarinistas que desapareció el jueves pasado durante una inmersión en el atolón de Vaavu, en el archipiélago de Maldivas. El cuerpo del instructor de buceo Gianluca Benedetti había sido encontrado ese mismo día cerca de la entrada de la cueva, mientras que los otros cuatro permanecían atrapados en el interior del sistema subacuático.

El gobierno maldivo confirmó esta semana que los cuerpos ya fueron localizados tras varios días de búsqueda, en una operación marcada por el riesgo extremo y la muerte de un rescatista.

¿Quiénes eran las víctimas?

Las autoridades identificaron a los cinco ciudadanos italianos fallecidos como:

Monica Montefalcone, profesora asociada de Ecología en la Universidad de Génova

Giorgia Sommacal

Federico Gualtieri, biólogo marino

Muriel Oddenino, investigadora

Gianluca Benedetti, instructor de buceo

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aseguró que el gobierno hará “todo lo posible” para repatriar los cuerpos y expresó sus condolencias tanto a las familias italianas como por la muerte del rescatista maldivo.

El rescate también dejó una víctima

La tragedia se agravó cuando un integrante de las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas, identificado como Mohamed Mahudhee, murió durante las labores de búsqueda.

El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, junto a miembros de la Fuerza Nacional de Defensa, reza frente a los restos del buzo militar Mohamed Mahudhee. AP/ARCHIVO

El rescatista sufrió enfermedad de descompresión, una peligrosa condición causada por un ascenso demasiado rápido desde grandes profundidades. Según explicó la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el problema ocurre cuando gases acumulados en el cuerpo forman burbujas que bloquean la circulación sanguínea.

Mahudhee fue trasladado a un hospital en la capital maldiva, pero falleció el sábado debido a las complicaciones. Tras su muerte, las autoridades suspendieron temporalmente el operativo por el alto nivel de riesgo.

Posteriormente, tres especialistas finlandeses en buceo profundo llegaron a la zona para colaborar en una nueva estrategia junto a la guardia costera.

AP/ARCHIVO

¿Qué pasó dentro de la cueva submarina?

Aunque todavía no existe una explicación oficial, expertos en buceo ya manejan varias hipótesis sobre lo ocurrido dentro de la caverna ubicada en el atolón de Vaavu. La inmersión se realizó a unos 50 metros de profundidad, muy por debajo del límite habitual para el buceo recreativo. Además, el sistema de cuevas estaba compuesto por túneles estrechos, cámaras conectadas y zonas con baja visibilidad.

Los buceadores enviaron una señal de auxilio cerca de las 13:45 horas antes de desaparecer.

Las condiciones eran extremadamente peligrosas

Entre los factores que podrían haber influido están:

Fuertes corrientes marinas

Oleaje intenso por mal clima

Sedimentos que reducían la visibilidad

Espacios reducidos dentro de la cueva

Riesgos técnicos relacionados con el oxígeno

Ese mismo día, las autoridades habían emitido una alerta amarilla para embarcaciones y pescadores debido al temporal en el océano Índico.

La teoría de la toxicidad por oxígeno

Uno de los escenarios planteados por especialistas italianos apunta a una posible toxicidad por oxígeno, también llamada hiperoxia. El instructor de buceo Maurizio Uras explicó a la agencia AGI que este fenómeno puede ocurrir durante inmersiones profundas si la mezcla de gases no es adecuada.

“Si la concentración de oxígeno es demasiado alta a cierta profundidad, el gas puede volverse tóxico para el organismo”, señaló.

Por su parte, el neumólogo Claudio Micheletto, del Hospital Universitario de Verona, advirtió que esta condición puede provocar:

Mareos

Desorientación

Alteraciones de conciencia

Imposibilidad de regresar a la superficie

El especialista calificó la muerte por toxicidad de oxígeno como “una de las situaciones más dramáticas” en el buceo profundo. Otra teoría fue planteada por Alfonso Bolognini, presidente de la Sociedad Italiana de Medicina Subacuática e Hiperbárica.

Según explicó, dentro de una cueva a 50 metros de profundidad basta con que uno de los buceadores entre en pánico para que la situación se vuelva crítica.

La agitación puede remover sedimentos del fondo, enturbiar el agua y reducir la visibilidad casi a cero, complicando la salida y aumentando el riesgo de errores mortales. A esto se suma la posibilidad de fallas técnicas en los tanques de oxígeno o problemas provocados por las corrientes submarinas del océano Índico, consideradas mucho más agresivas que las del Mediterráneo.

Las tareas continúan en la tercera cámara

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó que trabaja junto a Divers Alert Network (DAN Europe) para colaborar en la recuperación y repatriación de los cuerpos.

Hasta ahora, los equipos de rescate han logrado explorar dos de las tres cámaras principales del sistema de cuevas, aunque las labores siguen limitadas por los tiempos de descompresión y el suministro de oxígeno.

Las autoridades buscan ahora una forma segura de acceder a la tercera cámara submarina sin poner en riesgo a más rescatistas. Mientras tanto, la tragedia ha reavivado el debate sobre los peligros del buceo extremo en cuevas profundas, una de las modalidades más complejas y arriesgadas del mundo submarino.

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