Desactivan amenaza de explosión en California tras días de emergencia por fuga química

Durante el sábado pasado, el gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una declaración de emergencia ante la fuga de productos químicos tóxicos de un tanque en una planta ubicada al sur del Estado , lo que obligó a residentes de seis ciudades a evacuar debido al riesgo de explosión. El domingo se reportó que al menos 50 mil personas tuvieron que acatar la medida de emergencia; sin embargo, este lunes los bomberos confirmaron que la amenaza fue desactivada.

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La fuga se produjo en un tanque en las instalaciones de GKN Aerospace, ubicadas en la ciudad de Garden Grove, la tarde del jueves, y desde ese momento los bomberos intentaron estabilizar el tanque sin éxito.

El Departamento de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) advirtió que la temperatura del tanque aumentaba un grado Fahrenheit por hora, por lo que fue necesario solicitar apoyo de personal especializado proveniente de diferentes puntos del país para atender la emergencia.

Bomberos logran controlar la emergencia tras días de tensión por riesgo de explosión

Las autoridades trabajaron contrarreloj para estabilizar la temperatura y la presión del tanque, cargado con 7 mil galones (26 mil 500 litros) de metacrilato de metilo , un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos. Esta situación mantenía en alerta a las autoridades, pues de registrarse una falla no solo se derramaría de manera masiva una sustancia altamente tóxica, sino que también podría ocurrir una explosión de gran magnitud.

Tras una misión que se prolongó durante todo el fin de semana, especialmente durante la madrugada del lunes, la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange anunció esta mañana que la posibilidad de una explosión “ya no está sobre la mesa”.

“Nos complace informar que la amenaza de un bleby ha desaparecido. Dicha amenaza ha sido eliminada”, indicó el jefe interino de bomberos, T.J. Mcgovern.

Investigan a la empresa tras la fuga química

Según las autoridades, la estabilización del tanque resultó sumamente complicada debido a que el producto químico genera su propio calor de manera incontrolable.

La Fiscalía del Condado de Orange informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del incidente, al tiempo que destacó que un grupo de residentes presentó una demanda contra la compañía por presunta negligencia.

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Debido al siniestro, las actividades escolares y diversos eventos de graduación cercanos a la zona fueron cancelados. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni personas lesionadas a causa de la fuga.

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