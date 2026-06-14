Estados Unidos e Irán alcanzan acuerdo para levantar bloqueo y reactivar el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este domingo que su administración alcanzó un acuerdo con Irán para restablecer la circulación marítima en el estrecho de Ormuz , luego de un periodo de más de tres meses marcado por el conflicto y las tensiones entre ambas partes.

El anuncio fue realizado mediante una publicación en su red social Truth Social, en la que el mandatario republicano, quien llegó a los 80 años este domingo, detalló que el pacto contempla el levantamiento del bloqueo marítimo aplicado por Washington a las embarcaciones que ingresan y salen de los puertos iraníes como condición para la reapertura de esta importante vía comercial.

Trump anuncia acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras meses de tensiones militares

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha actuado como mediador entre Washington y Teherán, confirmó la existencia del acuerdo y anunció que la firma oficial se producirá el viernes 19 de junio en Suiza.

Mediación internacional y fin de las hostilidades entre Washington y Teherán tras el conflicto regional

"Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", detalló.

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán , que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

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Teherán, que nombró como nuevo líder al hijo del ayatolá, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de bloquear el estrecho de Ormuz. Este cierre ha provocado graves perturbaciones económicas , dado que por esa vía transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Estados Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, han negociado durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

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