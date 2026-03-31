El caso de Noelia Castillo ha reavivado la discusión pública sobre la eutanasia, pero también ha generado interrogantes acerca de otros conceptos relacionados, como el suicidio asistido y los cuidados paliativos. Estas prácticas, aunque suelen mencionarse en el mismo contexto, no significan lo mismo dentro del marco de los derechos humanos ni en la atención médica al final de la vida.

¿Qué ocurrió en el caso de Noelia?

Noelia Castillo, una joven de 25 años, protagonizó un proceso legal para acceder a la eutanasia tras padecer paraplejía, condición derivada de diversos eventos que impactaron tanto su salud física como emocional. Luego de este proceso, recibió finalmente la eutanasia este jueves 26 de marzo del 2026 tras un largo proceso legal en España.

Su situación volvió a colocar en el centro del debate temas como la ética médica, el manejo del sufrimiento y las decisiones relacionadas con enfermedades que afectan profundamente la calidad de vida de quienes las padecen.

¿En qué consisten los cuidados paliativos?

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A diferencia de otras prácticas, los cuidados paliativos no buscan acelerar la muerte. Se trata de una especialidad médica orientada a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades graves.

De acuerdo con MedlinePlus, portal oficial de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, estos cuidados están enfocados en aliviar síntomas y efectos secundarios, ayudando a las personas a sentirse mejor.

Su enfoque es integral, ya que atienden aspectos físicos, como el dolor o la dificultad para respirar, así como dimensiones emocionales, sociales e incluso espirituales, incluyendo problemas como la ansiedad o la depresión.

¿Qué es el suicidio asistido?

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En el suicidio asistido, el papel del médico es distinto al de la eutanasia. En este caso, el profesional de la salud proporciona los medios necesarios, pero es el propio paciente quien realiza la acción final.

Según la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (DMD), esta práctica implica la asistencia médica, a solicitud del paciente, para poner fin a un sufrimiento que considera intolerable o a una vida que percibe como indigna.

La misma organización señala que esta práctica es legal en algunos países y regiones, como España, Colombia, Suiza y ciertos estados de Estados Unidos.

¿Cómo se define la eutanasia?

La Cámara de Diputados de México establece que la eutanasia consiste en realizar u omitir acciones con el fin de facilitar la muerte de un paciente. Esta práctica suele clasificarse en dos tipos:

Eutanasia activa: implica intervenir directamente mediante el uso de medicamentos o fármacos que provocan la muerte.

implica intervenir directamente mediante el uso de medicamentos o fármacos que provocan la muerte. Eutanasia pasiva: se basa en suspender o no iniciar tratamientos que prolonguen la vida, permitiendo que el fallecimiento ocurra de manera natural, lo que también se conoce como ortotanasia.

Con información de Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (DMD)

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