Senado ruso rechaza impulsar ley contra violencia doméstica por "valores tradicionales"

El senador ruso Andréi Klishás, quien encabeza el Comité de Legislación, defendió la postura de no impulsar una ley específica contra la violencia doméstica en Rusia, al considerar que una medida de este tipo podría afectar a la familia tradicional.

En declaraciones al diario RBC, el legislador cuestionó la efectividad de sanciones económicas en estos casos, al señalar que las multas impuestas al agresor terminan saliendo del presupuesto familiar, lo que —según su argumento— no beneficia directamente a la víctima.

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Klishás afirmó que se trata de un problema complejo ligado a valores tradicionales, y advirtió que legislar sobre este tema podría interpretarse como una intervención del Estado en asuntos del ámbito familiar.

"Muchos dicen que al adoptar tales normas empezamos a destruir el espacio familiar tradicional, que nos estamos entrometiendo en la familia" , justificó el senador.

Por ello los legisladores rusos no han encontrado la vía a través de la cual conseguir el apoyo social en la violencia contra la mujer y contra el niño.

"El hogar es el lugar donde una persona debería sentirse más protegida. Por lo tanto, se requieren normas especiales relacionadas con su protección en este espacio", añadió.

En cuanto a la legislación sobre el acoso escolar, Klishás considera que la responsabilidad principal en la lucha contra el acoso escolar recae en las escuelas y los padres.

Putin firma reforma que despenaliza algunas formas de violencia domestica

En 2017 el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una reforma legal que despenalizó algunas formas de violencia en el ámbito familiar justificándose en valores tradicionales.

Grupos de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, criticaron la medida de las autoridades rusas, contraria a los derechos de la mujer.

Desde entonces, la violencia doméstica que no conlleva heridas corporales o incapacidad es considerada como una infracción administrativa y no como un delito, incluso en caso de reincidencia. Las condenas suelen ser multas o penas de trabajo forzado de interés general.

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NA