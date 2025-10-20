¿Qué provocó la caída mundial de Amazon esta madrugada?

Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo, registró este lunes problemas técnicos durante parte del día, los cuales pusieron de cabeza a internautas de todas latitudes.

La caída causó cortes en redes sociales, sistemas informáticos y webs en todo el mundo, aunque la mayoría de servicios se recuperaron a lo largo de la jornada, según aseguró la compañía.

Los errores reportados tuvieron lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte (Estados Unidos), uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía, según confirmó AWS, pero las consecuencias se extendieron a todo el mundo.

¿Cuáles fueron las posibles causas de la caída de Amazon?

Y precisamente ese servicio de Amazon y el proceso que sigue para comunicarse con el citado centro de datos estadounidense es el que parece estar en el origen del problema, según los detalles que ofreció AWS en su web.

A las pocas horas de detectarse los primeros problemas, AWS dijo haber identificado una posible causa del problema registrado en ese centro de datos de Virginia del Norte. Los ingenieros se pusieron de inmediato a trabajar para "mitigar el problema y comprender a fondo su origen", explicó AWS en su web cuando comenzaron a reportarse los fallos. Recomendaba a los clientes seguir "reintentando cualquier solicitud (de conexión) que haya fallado".

"Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte técnico. Los ingenieros se pusieron de inmediato y están trabajando activamente para mitigar el problema y comprender a fondo su origen", explicó AWS en su web.

Además, decía que estaban "trabajando en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación".

Netflix y Microsoft entre los múltiples afectados

Netflix y Microsoft son algunas de las plataformas que se vieron afectadas por la caída de Amazon Web Services (AWS). Según el portal Downdetector, Microsoft fue una de las plataformas más afectadas por la caída de AWS y a las 12:15 GMT se habían reportado hasta 78 fallos en Microsoft Outlook

Su plataforma en la nube, Microsoft 365, también reportó errores. Incluso el motor de inteligencia artificial Perplexity tenía dificultades para funcionar, así como el asistente virtual Alexa o la plataforma de televisión (ambos de Amazon), o juegos tan populares como Fortnite o el Clash Royale.

Mientras, los internautas también reportaron fallos de Microsoft Teams, también Youtube se vio afectada por los problemas de AWS y durante horas, los usuarios sufrieron errores en la reproducción de sus vídeos y el funcionamiento de su web y su aplicación.

Redes sociales como Facebook o Snapchat también informaron sobre incidencias, sobre todo en sus aplicaciones, e incluso Google sufrió las consecuencias de esta caída.

Frente al evidente monopolio tecnológico, expertos advirtieron de los riesgos que supone la centralización de los metadatos en una única compañía como lo es Amazon.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

