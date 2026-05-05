¿Qué acciones de Irán romperían la tregua? Trump responde

El día de hoy, Donald Trump se negó a aclarar qué acciones de Irán podrían ser clasificadas como violación de la actual tregua entre ambos países y afirmó que Teherán conoce qué límites no se deben rebasar; sin embargo, decidió no develarlos.

Preguntado en el Despacho Oval sobre qué podría precipitar un fin del alto el fuego, Trump se limitó a decir al reportero: "Te enterarás, porque yo te lo haré saber".

"Ellos (Irán) saben qué hacer. Ellos saben qué no hacer", añadió el mandatario.

También aseguró que el bloqueo naval estadounidense a la República Islámica ha sido "impresionante" y reiteró que Irán "quiere llegar a un acuerdo", después de confirmar días antes que estaba revisando la nueva propuesta de paz iraní para adelantar el diálogo estancado entre ambos países.

La tregua se mantiene pese a ataques iraníes

En la primera rueda de prensa desde que arrancó el operativo para escoltar buques fuera del golfo Pérsico, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró este martes que la tregua con Irán se mantiene porque los ataques iraníes no superan el "umbral" que justificaría un reinicio de los combates, aunque también evitó especificar qué podría constituir una violación.

"El alto el fuego no ha concluido", advirtió el jefe del Pentágono, al agregar que esperaba "cierta actividad" al inicio de estas operaciones, que tienen "una única misión: proteger de la agresión iraní el transporte marítimo comercial inocente".

Estas declaraciones tienen lugar después de que Teherán acusara hoy a Washington de poner en peligro la seguridad en el estrecho de Ormuz al "violar el alto el fuego" con la operación por la que Estados Unidos ha movilizado centenares de aeronaves, destructores y drones para facilitar el paso de los navíos atrapados a raíz del bloqueo iraní al paso marítimo.

Cifras sobre el despliegue militar en el estrecho de Ormuz del nuevo plan de Trump

La magnitud de la crisis se refleja claramente en las cifras operativas y comerciales. El 'Proyecto Libertad' impulsado por la administración Trump ha movilizado a unos 15 mil miembros del servicio militar y más de 100 aeronaves para escoltar a los navíos. El bloqueo ha dejado atrapados a cientos de buques comerciales y a cerca de 20 mil marineros que no pueden transitar por el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Estas estadísticas subrayan la urgencia de la misión estadounidense para evitar un colapso en las cadenas de suministro energético global.

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OB