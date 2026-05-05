Previo a su visita a Pekín este miércoles 13 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que considera que su homólogo chino, Xi Jinping, ha sido “muy amable” frente a la guerra que Washington, en colaboración con Israel, lanzó contra Irán. Aseguró que China no ha actuado lo suficiente, incluso ante el cierre del estrecho de Ormuz, pese a ser uno de los países más afectados por este bloqueo.

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Durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, el mandatario fue cuestionado sobre los temas que abordará con el líder chino ante la proximidad de su visita al país, siendo la guerra en Irán uno de los principales asuntos que podría discutir con Xi Jinping.

“Hablaré sobre este tema en particular (Irán), pero tengo que decir que (Xi) ha sido muy amable al respecto”, respondió Trump.

"Para ser justos, él obtiene cerca del 60 % de su petróleo de los países del Golfo y, creo que ha sido muy amable. China no nos ha desafiado. No nos desafían. Y él no haría eso. No creo que lo hiciera por mí, pero considero que ha sido muy amable", añadió Trump.

Trump invita a China a comprar petróleo de EU en medio del cierre de Ormuz

El mandatario estadounidense aseguró que ha invitado a Pekín a surtirse de petróleo estadounidense.

"Les dije 'envíen sus barcos a Texas. No está mucho más lejos. Envíen sus barcos a Luisiana. Envíen sus barcos a Alaska'. De hecho, Alaska está muy cerca de muchos de los países asiáticos", explicó el magnate neoyorquino con respecto a la oferta que ha planteado además de China, a países como Corea del Sur o Japón para que compren más hidrocarburos a Estados Unidos.

Un gran número de naciones asiáticas se han visto afectadas por el cierre activado por Irán tras el inicio de la guerra en el estrecho de Ormuz, dado que obtienen la mayor parte del petróleo y gas que consumen de países del golfo Pérsico.

A su vez, Trump volvió a elogiar hoy nuevamente a Xi, con el que se verá la semana próxima.

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"Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Me parece un tipo extraordinario y nos llevamos bien", dijo hoy el presidente estadounidense, que insistió que ambas potencias hacen "muchos negocios y mucho dinero" juntas.

La reunión en Pekín de la semana próxima es la primera que celebrarán Trump y Xi desde que se vieron en Corea del Sur el pasado otoño en el marco de una cumbre de la APEC.

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