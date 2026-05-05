Vaticano responde a ataques de Trump contra Papa León XIV

El día de hoy, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, contestó al nuevo ataque que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó contra el Papa León XIV. Esto dijo el secretario en el Vaticano tras atender a medios:

"El Papa continúa su camino, en el sentido de predicar el Evangelio, la paz, como diría san Pablo, en cada ocasión, oportuna e inoportuna", dijo el número dos vaticano tras un acto en la localidad de San Giovanni Rotondo (sur de Italia).

Para Parolin, el pontífice estadounidense dio ya, la primera vez que respondió a Trump -durante su vuelo hacia Argelia-, "una respuesta muy cristiana, diciendo que está haciendo lo que su cargo exige, es decir, predicar la paz".

"Que esto guste o no guste es otra cuestión. Entendemos que no todos están en la misma línea, pero digamos que esa es la respuesta del Papa", añadió Parolin, según recogieron los medios italianos.

Esto fue lo que dijo Trump contra León XIV

Trump cree que "el Papa está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente" pues "no le importa que Irán tenga un arma nuclear", según ha dicho el líder republicano en una entrevista con el presentador Hugh Hewitt en el canal de noticias Salem.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen antes de la visita, el jueves, del secretario de Estado, Marco Rubio, al Papa en el Vaticano, en lo que se ha interpretado como un encuentro para recomponer las relaciones con la Santa Sede tras los ataques de Trump.

Detalles sobre la inminente visita del secretario de Estado Marco Rubio al Vaticano.

En medio de esta crisis diplomática, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tiene programada una visita de alto nivel al Vaticano y a Italia. El embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, anticipó que la reunión del jueves entre Rubio, quien es católico, y el Papa León XIV en el Palacio Apostólico será una conversación 'franca' destinada a abordar las políticas estadounidenses y buscar un entendimiento mutuo.

La misión de Rubio es ampliamente vista como un esfuerzo de control de daños para recomponer las relaciones bilaterales. Además de su encuentro con el pontífice, el secretario de Estado buscará alinear posturas estratégicas y de seguridad con el gobierno italiano de la primera ministra Giorgia Meloni, quien previamente calificó de inaceptables los ataques de Trump contra el Papa.

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OB