Martes, 05 de Mayo 2026

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Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el primer Martes y Miércoles del Campo en Soriana de mayo ¡Aprovecha las rebajas! 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la primera semana del quinto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Manzana red Delicious por bolsa a $37.80 pesos
  • Manzana Golden Delicious por bolsa a $37.80 pesos
  • Cebolla blanca por kilo a $21.80
  • Sandía con semilla por kilo a $9.80 pesos
  • Papa blanca por kilo a $29.80 pesos
  • Jitomate huaje Saladette por kilo a $49.80 pesos
  • Naranja por kilo a $24.80 pesos
  • Manzana red Delicious por bolsa a $39.80 pesos
  • Fresa charola 454 gr a $49.80 pesos
  • Zarzamora 170 gr a $44.80 pesos
  • Blueberries charola 170 gr a $44.80 pesos
  • Frambuesas charola con 170 gr a $44.80 pesos
  • Cilantro manojo a $6.90 pesos
  • Zanahoria por kilo a $14.80 pesos
  • Chayote sin espinas por kilo a $29.80 pesos
  • Champiñón blanc granel por kilo a $89.90 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Molida de res 80/20 por kilo a $98.90
  • Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $59.90 pesos
  • Bisteck de res ranchero por kilo a $215 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $94
  • Filete mojarra granja por kilo a $89.90 pesos
  • Camarón chico sin cabeza por kilo a $169 pesos
  • Filete basa rojo valley foods de 500 gr a $49 pesos
  • Sierra congelada por kilo a $79 pesos

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