Precio del petróleo registra caída; está a menos de 95 dólares por barril

Los precios del petróleo registraron una caída pronunciada ayer, al descender por debajo de los 95 dólares por barril en un contexto de menor tensión geopolítica.

El crudo estadounidense de referencia se desplomó 16.4% para cerrar en 94.41 dólares, mientras que la mezcla Brent retrocedió 13.3% hasta los 94.75 dólares, tras haber superado los 119 dólares cuando el conflicto en Medio Oriente alcanzó su punto más álgido.

El ajuste se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un alto el fuego temporal con Irán, lo que redujo la presión sobre el suministro global, particularmente en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. La expectativa de una mayor fluidez en el tránsito marítimo moderó los temores de escasez.

No obstante, la incertidumbre se mantiene. Irán volvió a restringir el paso en la zona en respuesta a los ataques de Israel en Líbano, lo que evidencia la fragilidad del acuerdo. “Hay motivos para ser optimistas, pero todavía es demasiado pronto para saberlo”, advirtió Takashi Hiroki, estratega jefe de MONEX.

Pese a la caída, los precios siguen por encima de los niveles previos al conflicto, cuando rondaban los 70 dólares por barril, reflejando un mercado aún sensible a cualquier escalada. Analistas coinciden en que los próximos movimientos dependerán de la estabilidad del alto el fuego y del flujo efectivo de exportaciones.