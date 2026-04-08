El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió este miércoles que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y amenazó con lanzar una ofensiva "más grande y más fuerte" en caso de incumplimiento, al tiempo que aseguró que el estrecho de Ormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares.

EU mantendrá presencia militar en la región

En un mensaje difundido en Truth Social, Trump subrayó que “todos los buques, aeronaves y personal militar de EU, junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores” hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo, asegurando que el despliegue busca garantizar la estabilidad en la zona.

Además, afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encuentran listas y en preparación ante cualquier escenario, a la espera de nuevas acciones en la región.

Amenaza de ofensiva y control del estrecho de Ormuz

El mandatario advirtió que, en caso de incumplimiento del pacto, “comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca”, aunque consideró poco probable ese escenario. Reiteró que Irán no desarrollará armas nucleares y que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto y seguro.

Negociaciones en curso y condiciones de ambas partes

Trump señaló que existe un único conjunto de puntos aceptables para Estados Unidos, los cuales serán discutidos en privado durante las próximas dos semanas. Por su parte, Irán ha planteado un plan de diez puntos que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de tropas estadounidenses y el levantamiento de sanciones.

Ambos países acordaron una tregua de dos semanas condicionada a estos puntos y tienen previsto reunirse próximamente en Islamabad para avanzar en un posible acuerdo que ponga fin al conflicto.

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