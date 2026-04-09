Israel lanza su ofensiva más fuerte contra Líbano; ataca 100 objetivos

Israel bombardeó ayer zonas densamente pobladas del centro de Beirut, dejando al menos 182 muertos y cerca de 890 heridos, en una ofensiva que, según autoridades israelíes, no está sujeta al alto al fuego acordado entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El ataque, descrito por el ejército israelí como el mayor operativo coordinado en la actual guerra, impactó más de 100 objetivos en apenas 10 minutos en Beirut, el sur de Líbano y el valle de la Becá. Columnas de humo se elevaron en distintos puntos de la capital, mientras ambulancias y equipos de rescate se movilizaban entre edificios colapsados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Líbano no forma parte del acuerdo de tregua debido a la presencia de Hezbolá. “Eso es una situación separada”, declaró al ser cuestionado sobre los bombardeos.

Por su parte, el gobierno libanés condenó los ataques. La ministra de Asuntos Sociales, Haneed Sayed, los calificó como un “punto de inflexión muy peligroso” y subrayó que impactaron zonas donde se concentra gran parte de la población desplazada. “Estos ataques ahora están en el corazón de Beirut… La mitad de los refugiados están en Beirut en esta zona”, señaló.

El primer ministro Nawaf Salam acusó a Israel de escalar el conflicto en medio de intentos de negociación y denunció violaciones al derecho internacional humanitario. En la misma línea, el presidente Joseph Aoun calificó los bombardeos como “bárbaros”.

Israel aseguró que los objetivos eran lanzadores de misiles, centros de mando e infraestructura de inteligencia de Hezbolá, al que acusó de operar en zonas civiles.

Sin embargo, residentes y autoridades locales rechazaron esta versión. “Miren estos crímenes”, señaló Mohammed Balouza, miembro del concejo municipal de Beirut, en el lugar de un ataque en Corniche al Mazraa. Un edificio de apartamentos detrás de una tienda popular que vende nueces y fruta seca había sido alcanzado. “Esta es una zona residencial. Aquí no hay nada (militar)”.

No se registraron ataques inmediatos de represalia por parte de Hezbollah en las primeras horas posteriores al bombardeo. No obstante, un funcionario del grupo advirtió que no aceptarán condiciones previas al 2 de marzo y acusó a Israel de incumplir acuerdos.

Desde el inicio del conflicto hace poco más de cinco semanas, al menos mil 739 personas han muerto en Líbano y más de un millón han sido desplazadas. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, sostuvo que las operaciones buscan proteger a las comunidades del Norte de Israel ante ataques constantes.