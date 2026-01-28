¿Por qué Trump dejó de pintarse el cabello?

En Estados Unidos, un tema ha comenzado a colocarse entre los ciudadanos: la salud y la edad del presidente Donald Trump. Ahora comienzan a surgir detalles sobre estos aspectos, entre ellos, que dejó de pintarse el cabello ¿Estrategia política o concesión al tiempo?

Del rubio al platino y hasta una etapa rosada: ahora, según la revista "New Yorker", Donald Trump habría dejado de teñirse el cabello .

"Es la única concesión a la edad", confió una fuente de la Casa Blanca al semanario, que realizó un extenso perfil del presidente centrado en su estado de salud.

Trump, que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, es conocido por su hipocondría y no habría recibido con agrado el enfoque del artículo, titulado "The Superhuman President".

Durante la entrevista, y delante de dos de sus médicos personales, el mandatario lanzó una advertencia al periodista: "Si escriben una historia mala sobre mi salud, los voy a demandar hasta el cansancio".

Advierten signos de desgaste en Trump

"Estoy en perfecta salud" y "me siento igual que cuando tenía 40 años", proclamó el jefe de la Casa Blanca. Sin embargo, algunos colaboradores admitieron en privado ciertos signos de desgaste, como problemas de audición : según relataron, Trump suele pedir a sus interlocutores que hablen más fuerte, aunque "no es consciente de que se ha vuelto un poco más sordo".

El reportaje descarta, no obstante, que existan problemas graves o que se confirmen los rumores de afecciones cardíacas, circulatorias o mentales que circularon en los últimos meses . Entre ellos, moretones en una mano atribuidos a intensos apretones de manos y al consumo de aspirina, tobillos hinchados o breves cabeceos durante reuniones de gobierno.

Un pasaje del artículo despertó especial atención. Al recordar a su padre, Fred Trump, fallecido a los 93 años tras padecer Alzheimer, el presidente sufrió un momento de vacío.

"Tenía un problema… a cierta edad, tipo 86, 87… empezó a tener, ¿Cómo se llama esa cosa?", dijo Trump, señalándose la cabeza y girándose hacia su portavoz, Karoline Leavitt, quien le susurró la palabra: "Alzheimer".

No te pierdas: Así quedó el campo de futbol en Salamanca tras la masacre

"Algo así como Alzheimer", asintió Trump.

"Yo no lo tengo, al menos eso creo. No pienso en eso. ¿Saben por qué? Porque sea lo que sea, mi actitud es: qué importa", sostuvo.

El presidente atribuyó su buena salud a la genética.

Te puede interesar: Cártel ataca a policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán

"Genéticamente estoy muy bien. Mi madre y su familia vivieron mucho, más allá de los 90. No hay enfermedades cardíacas en mi familia", afirmó.

Y añadió una anécdota sobre un amigo cuyos padres murieron jóvenes de infarto: "Le dije: 'Estás frito'. Ahora cuida todo lo que come. Pero contra la genética no se puede hacer nada".

En los últimos meses, la salud y la edad del presidente se convirtieron en tema recurrente del debate político en Estados Unidos , en especial de cara a un nuevo ciclo electoral marcado por la avanzada edad de varios de los principales líderes. Trump ha utilizado reiteradamente su aparente vitalidad como argumento de campaña y ha desestimado cualquier insinuación de fragilidad física o mental, al tiempo que suele ironizar sobre el estado de sus adversarios.

La Casa Blanca difundió recientemente un parte médico que describe al mandatario como "apto para el ejercicio pleno de sus funciones", aunque sin detallar estudios neurológicos específicos . Pese a ello, analistas señalan que la imagen pública del presidente, su energía en actos y entrevistas y ahora incluso cambios visibles en su apariencia, como el abandono del tinte capilar, forman parte de una estrategia más amplia para mostrarse cercano y natural ante el electorado .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA