La seguridad en localidades de Michoacán es insuficiente y un nuevo ataque del crimen organizado se registró en una localidad del estado, colindante con Colima. Estos son los detalles:

A tan solo unos metros de donde se encuentra instalada una base militar, cerca de una treintena de sujetos fuertemente armados del Cártel Nueva Generación (CNG), emboscaron a elementos de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán .

La ofensiva criminal fue perpetrada por la célula delictiva, en la localidad de Palos Marías , de esa zona de Michoacán, colindante con el estado de Colima.

El ataque fue repelido por los comunitarios, a quienes el Ejército Mexicano les negó el apoyo para contener y combatir a esa organización criminal.

Fuentes locales de seguridad, indicaron que, gracias a que la Policía Comunitaria reaccionó a tiempo, no se registraron oficiales o pobladores lesionados.

Esa emboscada se da a poco menos de dos meses de que esa organización criminal (CNG), hiciera estallar un coche bomba afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria, que dejó dos de los delincuentes y seis oficiales, muertos por la explosión.

El atentado con explosivos ocurrió el pasado 6 de diciembre y desde entonces, se había anunciado el refuerzo de la seguridad; sin embargo, el despliegue no duró más de una semana y esta semana, regresaron los ataques armados y con explosivos del CNG, en contra de la Policía Comunitaria y de la población civil .

Cae "El Seven", líder de facción criminal de “La Familia Michoacana”

Juan "N", alias "El Seven", sujeto identificado como líder de una facción criminal de “La Familia Michoacana”, fue detenido este martes en el municipio de Amecameca, en el Estado de México.

La reaprehensión de este sujeto ocurrió a través de un operativo coordinado entre la Policía de Investigación de la Ciudad de México, con colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

"El sujeto fue detenido en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por la probable comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa", informó la fiscalía capitalina.

A "El Seven" también lo relacionan con delitos de alto impacto en territorio de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Tras ser capturado en suelo mexiquense, al presunto líder de una facción ligada a “La Familia Michoacana” lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la alcaldía Xochimilco, donde quedará a disposición de un juez.

