Condenan a exprimera dama de Corea del Sur por corrupción

La exprimera dama de Corea del Sur, Kim Keon-hee fue sentenciada este martes 28 de enero a 1 año y 8 meses de prisión por corrupción, tras declararla culpable de aceptar sobornos por parte de la controvertida Iglesia de la Unificación.

Kim fue sentenciada por aceptar en 2022 regalos de lujo por parte de un chamán y miembros de la Iglesia de la Unificación, a cambio de favores para la organización, dictaminó el Tribunal del Distrito Central de Seúl en una audiencia televisada en directo. La sentencia también contempla el pago de una multa de unos 9 mil dólares.

La condena contra Kim, la primera contra una ex primera dama de la historia de Corea del Sur, es considerablemente menor a los quince años de prisión demandados por la Fiscalía, que también había solicitado una multa de más de un millón de dólares.

Finalmente, el tribunal solo encontró a Kim culpable de aceptar algunos de los bienes que indicaban los fiscales. La ex primera dama fue absuelta del cargo de financiación política irregular del que la acusaba la Fiscalía, así como de la supuesta manipulación de acciones de Deutsch Motors, distribuidor local de BMW, entre 2010 y 2012.

Kim, en prisión preventiva desde agosto, se enfrenta a otros dos procesos judiciales: uno por su presunta implicación en el reclutamiento masivo de miembros de la Iglesia de la Unificación para afiliarse al entonces gobernante Partido del Poder Popular (PPP), y otro por supuestamente aceptar regalos de lujo a cambio de favores laborales en el Gobierno.

La líder de la peyorativamente conocida como 'secta Moon', Han Hak-ja, y el exjefe de la sede global de la iglesia, Yun Yeong-ho, también afrontan procesos judiciales entre un creciente escrutinio en el país asiático contra esta organización, conocida por sus bodas multitudinarias, así como por su influencia política y económica internacional.

El fallo se produce días después de que el marido de Kim, el expresidente Yoon Suk-yeol, fuera sentenciado a cinco años de prisión en uno de los ocho procesos judiciales que enfrenta, la mitad de ellos relacionados con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, que le costó la destitución.

