¿Por qué Donald Trump cambió su postura sobre los papeles de Epstein?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado su postura pública sobre los papeles del caso Jeffrey Epstein, desde la oposición inicial a la divulgación de documentos hasta firmar la ley para hacerlos públicos.

"Los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras INCREÍBLES victorias", fue el mensaje con el que el mandatario acompañó la noticia de haber ratificado el proyecto de ley.

En el mensaje además se atribuye el mérito de que finalmente se hayan hecho públicos y de que se haya hecho por unanimidad.

Trump se retracta en el último momento

"Como todos saben, solicité al Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al Líder de la Mayoría del Senado, John Thune, que aprobaran este proyecto de ley en la Cámara y el Senado, respectivamente. Gracias a esta solicitud, la votación fue casi unánime a favor de su aprobación", ha dicho Trump en un mensaje en su red social tras la firma de la ley.

"Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado cerca de cincuenta mil páginas de documentos al Congreso. No olviden que la Administración Biden no entregó NI UN SOLO archivo ni página relacionados con el demócrata Epstein, ni siquiera se pronunció sobre él", dijo el mandatario.

Los dos empresarios Trump y Epstein mantuvieron una relación de amistad a lo largo de la década de los noventa, una vinculación estrecha durante años antes de que saltara el caso sobre las acusaciones de tráfico sexual de Epstein.

Sin embargo, fue tras la detención de Epstein cuando Trump marcó un distanciamiento, negando tener una relación cercana o conocimiento de sus actividades criminales. Pero las investigaciones han señalado que la figura de Trump aparece en algunos de los archivos y en las declaraciones de algunos testimonios del caso.

Y ha sido en los últimos meses, tras su llegada a la presidencia de EU, que la creciente presión de las bases republicanas ha hecho que Donald Trump haya mostrado un cambio en su postura pública sobre el caso.

AO



