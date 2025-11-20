Ucrania recibe el borrador del nuevo plan de paz que debatirá con Trump

De acuerdo con la oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, este jueves el mandatario recibió oficialmente el borrador del nuevo plan de paz de Estados Unidos , el cual se espera discutir en los próximos días con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"El presidente de Ucrania ha recibido oficialmente, por parte de Estados Unidos, un borrador de plan que, según su evaluación, puede ayudar a revitalizar la diplomacia", informó la Oficina del Presidente de Ucrania a través de su cuenta de Telegram.

Aunque el comunicado no menciona qué representantes de Estados Unidos entregaron el borrador a Zelenski, el presidente ucraniano tenía previsto, según fuentes oficiales, reunirse con el jefe del Estado Mayor estadounidense y otros representantes del Pentágono en Ucrania .

Ucrania confirmó que Zelenski ya tiene el borrador del plan de paz propuesto por Trump. AP/ARCHIVO

Según varias fuentes ucranianas y estadounidenses, el plan que ha recibido ahora Zelenski fue delineado en secreto durante las últimas semanas por emisarios de Estados Unidos y Rusia, y prevé que Ucrania reduzca sus capacidades militares y entregue a Rusia la parte de la región oriental de Donetsk que todavía está bajo control ucraniano.

Zelenski subrayó en la reunión los principios que deben tenerse en cuenta para Ucrania y "las partes acordaron trabajar en los puntos del plan para que pueda llevar a un final justo de la guerra”, de acuerdo con la Presidencia.

"En los próximos días, el presidente de Ucrania espera hablar con el presidente Trump de las oportunidades diplomáticas existentes y de los puntos clave requeridos para lograr la paz", añadió su oficina.

El comunicado de Ucrania, que no hace ninguna mención a Rusia, afirma asimismo que Ucrania ha buscado la paz desde el comienzo de la invasión rusa en 2022 y apoya "todas las propuestas sustanciales" para poner fin a la guerra.

"Estamos listos ahora, al igual que antes, para trabajar de forma constructiva con la parte estadounidense y con nuestros socios en Europa y en el mundo para que el resultado sea la paz", recalca la oficina de Zelenski.

