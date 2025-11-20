Esta es la cantidad que Fátima Bosch recibirá si gana Miss Universo 2025

Incluso con las grandes controversias que han cimbrado al actual certamen de Miss Universo —como lo ocurrido entre Fátima Bosch y el director tailandés, Nawat Itsaragrisil; o la caída de Miss Jamaica—, este verá su final este 20 de noviembre en horas de la noche. En el hipotético escenario de que Bosh resulte ganadora, ¿cuánto dinero recibiría la Miss México? En esta nota te contamos los detalles.

Recordemos que la premiación se llevará a cabo en Tailandia, donde una de las 30 finalistas será coronada por la actual Miss, la danesa Victoria Kjær Theilvig, quien resultó ganadora en 2024.

¿Cuánto dinero recibirá Fátima Bosch si gana Miss Universo 2025?

Si bien la organización de Miss Universo nunca ha revelado el monto económico, se sabe que esta es una cifra altísma, pues, de acuerdo con Miss Planet International, la ganadora obtiene un sueldo anual de 250 mil dólares estadounidenses, estimación que coincide con cifras publicadas por la prensa rosa.

Por otro lado, y según refirió la revista People, la nueva Miss Universo recibe, como tal, 50 mil dólares mensuales, bien para gastos o para cubrir parte de sus compromisos profesionales. Además, la organización también asumo los gastos de viaje relacionados con el certamen, por ejemplo, —apunta Lifestyle Asia—, la Miss recién coronada se alojará en un departamento de lujo en la ciudad de Nueva York.

Por último, y aunque no forma parte del premio en sí, el concurso de Miss Universo ha servido como plataforma para impulsar en medios de entretenimiento y el ámbito publicitario.

¿Qué hace la ganadora de Miss Universo?

“Su papel implica un compromiso de tiempo completo para representar a la organización, promover causas sociales y humanitarias y abordar problemas globales en plataformas de gran prestigio”, explica la Organización Miss Universo.

Sumado a que tales labores no solo se limitan a la ganadora, pues otras participantes podrán involucrarse a través de la recaudación de fondos y el voluntariado.

AO

