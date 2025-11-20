La operación migratoria en Carolina del Norte denominada “telaraña de Charlotte” ha concluido tras cientos de arrestos, según la policía local.

Un comunicado de prensa de la policía del condado de Mecklenburg, que incluye a Charlotte, indicó que los funcionarios federales han confirmado con el jefe policial Garry McFadden que la operación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza conocida como "Charlotte's Web" ha concluido oficialmente. No se llevarán a cabo operaciones de agentes fronterizos el jueves, según el comunicado.

La operación que comenzó durante el fin de semana es la última fase de los esfuerzos agresivos de deportación masiva del presidente republicano Donald Trump, que han enviado al ejército y a agentes de inmigración a ciudades gobernadas por demócratas, desde Chicago hasta Los Ángeles.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no ha respondido a un correo electrónico que solicitaba una respuesta sobre el comunicado.

El impulso para llevar a cabo arrestos en Carolina del Norte se expandió a áreas alrededor de la capital del estado, Raleigh, el martes, generando temor en al menos un suburbio con gran población inmigrante.

El miércoles por la noche, la alcaldesa de Raleigh, Janet Cowell, dijo a través de la plataforma social X que "la acción de la patrulla fronteriza parece haber sido suspendida" en la ciudad.

El número de arrestos alrededor de Charlotte y más allá fue aproximadamente el doble del total anunciado por funcionarios de Seguridad Nacional a principios de esta semana. El departamento dijo en un comunicado que las agencias "continúan apuntando a algunos de los criminales ilegales más peligrosos".

Los funcionarios federales han ofrecido pocos detalles sobre los arrestados. También han permanecido en silencio sobre el alcance de las operaciones en Carolina del Norte y dónde aparecerán los agentes a continuación, manteniendo a las comunidades en vilo. La redada en Charlotte ha sido recibida con focos de resistencia y protestas.

Agentes migratorios han sido desplegados por todo el país desde enero, elevando las cifras de detención a máximos históricos por encima de 60 mil. Las grandes ciudades y los pequeños pueblos de todo el país son objetivo diario en medio de impulsos de alto perfil en lugares como Portland, Oregon, donde se realizaron más de 560 arrestos de inmigración en octubre. También se han desplegado operativos más pequeños en otros lugares.

Te puede interesar: Peso encuentra ventaja frente al dólar entre incertidumbre de la Fed

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB