En días recientes, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) dio a conocer que, todas aquellas personas inscritas en el Programa de Beneficencia deberán actualizar su registro para conservar el apoyo durante el año 2026. En esta nota te contamos los detalles que necesitas saber.

¿Qué es el Programa de Beneficencia?

El Programa de Beneficencia está destinado a adultos mayores, personas jubiladas o pensionadas, viudas y personas con discapacidad.

En este programa, el Siapa otorga una tarifa reducida en el servicio de agua potable para sectores vulnerables, siempre que el beneficio se aplique a la vivienda donde reside el solicitante y que el inmueble cuente con servicio medido.

Dicho apoyo cubre el consumo doméstico de hasta 21 metros cúbicos mensuales, de acuerdo con el Resolutivo Tarifario vigente, y únicamente puede aplicarse a la propiedad habitada por el beneficiario. El proceso de refrendo inició el pasado 12 de noviembre y estará disponible hasta el 31 de diciembre.

Requisitos generales para el trámite de Beneficencia del Siapa

Las personas que deseen solicitar, por primera vez, el Programa de Beneficencia del Siapa tendrán que acudir en cualquier época del año a los centros operativos del Siapa, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, y los sábados de 08:00 a 13:00 horas en la oficina ubicada en R. Michel y González Gallo. Los documentos solicitados son:

Recibo de SIAPA sin adeudos.

Original y copia de identificación oficial vigente (INE) para comprobar residencia continua.

Original y copia del recibo predial o documento que demuestre propiedad o posesión del inmueble.

Si el beneficiario no puede acudir, sumado a los documentos anteriores, la persona que lo represente deberá llevar:

Carta poder simple.

Acta de nacimiento del beneficiario con antigüedad no mayor a 60 días.

INE vigente del representante.

Documentación adicional según el tipo de apoyo

Adultos mayores: Credencial del INAPAM o INSEN, junto con INE vigentes.

Jubilados o pensionados: Identificación del IMSS, ISSSTE, IPEJAL o institución pública que certifique la pensión.

Viudez: Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge, con vigencia máxima de 60 días.

Discapacidad: Documento oficial emitido por una institución pública que acredite la discapacidad.

El Siapa recordó que quienes no concluyan la renovación antes del 31 de diciembre deberán iniciar el procedimiento desde cero. Además, hasta que dicho trámite sea aprobado, no podrán gozar del beneficio. Para mayor información, los requisitos del trámite se encuentran en el sitio web del Siapa.

