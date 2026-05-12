Pete Hegseth: EU alerta por drones de cárteles en la frontera

Este martes, Pete Hegseth, quien ostenta el cargo de secretario de Guerra de EU, reiteró la exigencia del presidente, Donald Trump, a México para que este aumente sus esfuerzos contra el narcotráfico y evitar una intervención de su Gobierno.

Durante una citación del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el jefe del Pentágono dijo, que espera que México “un paso hacia el frente” para combatir con mayor rigor las organizaciones del narcotráfico y evitar que EU intervenga de forma directa.

¿Por qué tanta presión de EU hacia México?

La advertencia de Hegseth surgió cuando congresistas le cuestionaron sobre la tecnificación de los carteles con el uso de drones e incursión en terreno estadounidense registrado en los últimos meses. La semana pasada, Trump había adelantado en la Casa Blanca que si las autoridades mexicanas "no hacen su trabajo" contra el crimen organizado, Washington lo hará.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de EU, durante la segunda mitad de 2024 se registraron más de 60 mil vuelos de drones operados por cárteles a lo largo de la frontera sur, promediando unos 330 incidentes diarios.

La gravedad de estas incursiones ha provocado medidas drásticas, como el cierre temporal del espacio aéreo en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, en febrero de 2026, luego de que drones de los cárteles vulneraran el espacio aéreo estadounidense cerca de instalaciones militares.

EU y México mantienen una colaboración sin precedentes

En su intervención ante el Congreso, Hegseth había catalogado la cooperación entre México y EU como una "colaboración sin precedentes", también agregó que lo aprecian e hizo un llamado a la Defensa y Marina mexicanas a "continuar en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más".

En marzo de 2026, durante la Conferencia de las Américas contra los Cárteles celebrada en Miami, Hegseth instó a los países latinoamericanos a adoptar un enfoque militar más agresivo, advirtiendo que EU está preparado para 'asumir estas amenazas y pasar a la ofensiva solo si es necesario'.

EU declara a los Carteles como organizaciones terroristas

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el combate contra el narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo, se ha convertido en una de las principales prioridades de EU, que ha declarado a los principales carteles de México como organizaciones terroristas.

Esta clasificación legal permite al gobierno estadounidense utilizar inteligencia militar, congelar activos, prohibir viajes y sancionar severamente a cualquier individuo o entidad que colabore con estos grupos.

Aunque ha elogiado la relación con Sheinbaum, Trump ha insistido en la necesidad de que EU intervenga en territorio mexicano, algo que el Ejecutivo del país vecino rechaza al apelar a la soberanía nacional. La presión de la Administración del mandatario republicano volvió a la palestra luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado de narcotráfico por un tribunal federal de EU.

Rocha Moya, miembro de Morena, el partido de Sheinbaum, está acusado junto a otros nueve funcionarios de delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas. Por su parte, México ha asegurado que, aunque EU ha solicitado la detención con fines de extradición, no ha presentado "elementos de prueba" sobre su culpabilidad.

TG