El presidente francés, Emmanuel Macron, lamentó este martes 12 de mayo del 2026 la "escalada en las declaraciones" entre Irán y Estados Unidos, y subrayó que la "prioridad absoluta" debe ser la reapertura del estrecho de Ormuz, ya que su bloqueo agrava la inseguridad alimentaria y la presión económica, especialmente sobre numerosos países africanos.

"Constato una escalada en las declaraciones y la lamento", afirmó Macron, en una entrevista concedida este martes a Canal France 24 y RFI en Nairobi al término de una histórica cumbre con dirigentes africanos.

El jefe del Estado francés señaló que Francia mantiene contactos permanentes con Estados Unidos, los países de la región e Irán para intentar evitar una mayor desestabilización.

Ante esta crisis, Macron afirmó que los líderes del continente le trasladaron su preocupación por el impacto económico del conflicto, especialmente en materia de energía, fertilizantes y alimentos.

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"Por Ormuz circulaba aproximadamente un tercio de los fertilizantes destinados al mundo y, en particular, al continente africano. Para la agricultura africana, esto es terrible", declaró el mandatario francés.

Añadió que el cierre o las restricciones en el estrecho de Ormuz provocan además un aumento generalizado de los precios y una presión creciente sobre el poder adquisitivo.

Macron sostuvo que Francia defenderá en el G7, cuya presidencia ostenta este año, la necesidad de garantizar "la reapertura de Ormuz" como primera medida para contener la escalada regional.

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"La reapertura de Ormuz debe ser la etapa número uno de nuestra agenda", insistió.

El presidente francés reiteró asimismo el llamamiento de París a un alto el fuego en Oriente Medio y defendió una solución diplomática basada en el diálogo con todas las partes involucradas, incluidos Irán y los aliados occidentales.

JM