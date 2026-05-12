Cientos de personas huyeron de varias áreas al norte de Puerto Príncipe ante los enfrentamientos entre grupos armados, que han dejado al menos 40 heridos, según alertó este martes la oficina en Haití de Médicos Sin Fronteras (MSF), que decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales.

"Los equipos médicos tuvieron que hacer frente a una afluencia de pacientes con heridas de bala y acoger a más de 800 personas que buscaban ponerse a salvo. Ante el continuo empeoramiento de la situación, MSF se ve obligada a evacuar su hospital y a suspender allí sus actividades hasta nuevo aviso", dijo la ONG en un comunicado.

En sólo 12 horas, la ONG afirma haber atendido a más de 40 personas heridas por disparos, mientras que uno de sus agentes de seguridad resultó impactado por una bala perdida dentro del propio hospital.

El centro de salud está situado en Cité-Soleil, en el norte de la capital con Plaine du Cul- de-Sac y Croix-Des-Bouquets, donde los combates de las últimas horas han sido de "extrema intensidad".

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"Desde entonces, los disparos no han cesado y el hospital de MSF en Cité-Soleil se encuentra en el centro de los enfrentamientos", agregó.

Las hostilidades entre bandas armadas se reanudaron el pasado domingo, entre las bandas Canaan, lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant, en la Plaine du Cul de Sac, y a los 400 Mawozo, d Lamò Sanjo u, que se enfrentan a un grupo rival formado por las bandas armadas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.

Estas bandas se disputan el control de territorios en los que se encuentran empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional. Unos choques que ya se han cobrado varios muertos, según cifras no oficiales.

JM