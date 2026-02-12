Aeropuertos: Chocan autoridades de México y EU por cierre del espacio aéreo en El Paso

El cierre temporal del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, desató un choque de versiones entre autoridades de Estados Unidos (EU) y México, luego de que inicialmente se atribuyera la medida a una supuesta incursión de drones operados por un cártel mexicano.

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció la noche del martes una restricción de vuelos por 10 días “por razones especiales de seguridad”, lo que implicaba la suspensión total de operaciones comerciales, de carga y aviación general en un radio de 16 kilómetros, que abarcaba también Santa Teresa, Nuevo México. Sin embargo, la medida fue levantada la mañana del miércoles.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que la FAA y el Departamento de Defensa “actuaron rápidamente para abordar una incursión de drones de un cártel” y aseguró que “la amenaza ha sido neutralizada”. Además, que no existía peligro para los viajes comerciales.

Y la fiscal general, Pam Bondi, declaró ayer ante la Cámara de Representantes que el Ejército estaba “derribando drones de los cárteles”.

No obstante, versiones difundidas por medios como Fox News, CBS, CNN, The New York Times y Associated Press contradijeron esa narrativa. De acuerdo con fuentes citadas por esas cadenas, el Pentágono habría desplegado en las inmediaciones de Fort Bliss un sistema láser antidrones sin coordinación previa con la Administración Federal de Aviación. Incluso, se reportó que lo que inicialmente fue identificado como un posible dron extranjero resultó ser un “globo de fiesta”, el cual fue derribado.

Según estas versiones, el cierre del espacio aéreo respondió a un desacuerdo entre la FAA y el Departamento de Defensa sobre las pruebas de esa tecnología. La Administración Federal de Aviación habría decidido suspender operaciones ante la falta de información clara sobre el alcance y los riesgos del ensayo militar para la aviación civil. Por eso legisladores, como la demócrata Verónica Escobar y el senador Ben Ray Luján, exigieron explicaciones por la falta de una notificación previa a las autoridades locales y federales.

El alcalde de El Paso, Renard Johnson, calificó la decisión como “innecesaria” y generadora de “caos y confusión”.

Desde el Pentágono no se ofrecieron detalles adicionales, mientras que funcionarios del Gobierno de Donald Trump insistieron en que las agencias actuaron en coordinación para proteger la seguridad nacional.

En México, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista información sobre el uso de drones de cárteles en la frontera. “No hay ninguna información del uso”, afirmó en su conferencia matutina. Subrayó que el espacio aéreo mexicano no fue afectado y que su Gobierno investigará “las causas exactas” del cierre. Además, pidió evitar especulaciones y reiteró que, si Washington cuenta con datos relevantes, debe compartirlos por los canales institucionales.

La Mandataria informó que los secretarios de la Defensa y de Marina sostendrán reuniones en Washington con el Comando Norte, en un contexto de creciente tensión bilateral por la política estadounidense hacia los cárteles, designados como organizaciones terroristas.

Mientras tanto, el episodio dejó en evidencia problemas de coordinación interinstitucional en Estados Unidos y abrió un nuevo frente de fricción diplomática con México.

La alarma y el uso de drones

El cierre temporal del espacio aéreo en El Paso reavivó alertas sobre el uso de drones por los cárteles mexicanos en la frontera.

Autoridades estadounidenses ya detectaron más de 27 mil drones cerca de la frontera Sur en 2024, principalmente nocturnos.

Los cárteles emplean drones casi a diario para cruzar droga y vigilar movimientos de la Patrulla Fronteriza.

El tráfico aéreo de drogas tiene antecedentes desde los años 90, con avionetas del Cártel de Juárez.

Entre 2012 y 2013 se detectaron 150 drones cruzando la frontera. Una década después, se reportaron hasta 10 mil incursiones en el Valle del Río Grande.

Desde 2021, autoridades mexicanas confirmaron el uso de drones con explosivos, inicialmente atribuido al Cártel Nueva Generación.

Utilizan drones comerciales, agrícolas adaptados y artesanales, con una capacidad de hasta 100 kilos.

Sirven como armas, vigías y mensajeros de droga, especialmente fentanilo.

Por eso México y Estados Unidos han desplegado equipos antidrones; incluso, Estados como Chiapas adquirieron equipos artillados para enfrentar al crimen organizado.

