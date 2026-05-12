Una masiva pelea registrada este martes 12 de mayo del 2026 en el Liceo La Asunción de Talcahuano, en la región del Biobío en el sur de Chile, dejó un total de siete docentes lesionados y 14 estudiantes de secundaria detenidos, en medio de crecientes alertas por el incremento de la violencia escolar en el país.

Según señaló el establecimiento a través de un comunicado interno, se trató de una "lamentable situación ocurrida durante el primer recreo de esta jornada, donde un grupo importante de estudiantes de cuarto medio (último año de la educación secundaria) participó de una pelea masiva".

El liceo, de acuerdo a lo descrito en la misiva, "activó de manera inmediata los protocolos internos, separando a los estudiantes involucrados, brindando atención en enfermería a quienes presentaban lesiones visibles y realizando procedimiento de constatación de lesiones junto a Carabineros de Chile".

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La pelea se inserta en un contexto nacional en el que más de la mitad de los colegios registraron denuncias en 2025, conforme expusieron la semana pasada autoridades de la cartera de Seguridad Pública ante el Senado.

Los datos los entregó el Gobierno en el marco de la discusión legislativa de su proyecto "Escuelas Protegidas", una iniciativa aprobada en abril por la Cámara de Diputadas y Diputados que incluye el endurecimiento de penas en delitos cometidos en las aulas, la revisión de mochilas y la prohibición de portar prendas que oculten el rostro.

JM