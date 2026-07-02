Este jueves 2 de julio, un grupo de rescatistas liberó a Hernán Alberto Gil Flores, de 43 años; fue rescatado sano y salvo tras permanecer atrapado durante más de una semana bajo los escombros del estacionamiento del centro comercial Galerías Playa Grande en la ciudad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, uno de los más afectados tras los terremotos en Venezuela.

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Un símbolo de esperanza ante la gran catástrofe

Gil Flores, quien trabajaba como guardia nocturno en el complejo, se encontraba de servicio dentro de su pequeña caseta de seguridad cuando se produjo el primer temblor el 24 de junio. Aunque la estructura de concreto circundante se derrumbó a su alrededor, su caseta se mantuvo en pie, creando una burbuja de aire.

"Cuando lo encontramos, nos pidió que no le dijéramos a su esposa que estaba vivo por si acaso no lo lograba", declaró a The Associated Press Minyar Collado, rescatista de la Cruz Roja de Costa Rica.

"Fueron días de tristeza, dolor y desesperación porque no lo encontraba, pero cuando me enteré de que estaba vivo, ya vi un rayito de luz en la oscuridad", dijo a AP su esposa Gusbimar González. La pareja tiene dos hijos de 8 y 10 años. La compleja y arriesgada operación de rescate duró más de 100 horas después de que un equipo especializado de la Cruz Roja de Costa Rica detectara señales de vida y estableciera contacto con él el domingo.

AP / F. VERGARA

A pesar del escenario lleno de adversidades como lluvias torrenciales y réplicas persistentes, el contingente de personal de emergencia integrado por decenas, incluida una unidad humanitaria especializada de El Salvador, pudo excavar un túnel hasta Gil Flores para por fin reencontrarse con su familia.

El rescate fue liderado por un equipo de búsqueda especializado.

La operación fue coordinada por el equipo de búsqueda y rescate urbano de bomberos de Chile, que trabajó sin descanso con equipos especializados de Costa Rica, Estados Unidos, Portugal y México, entre otros países. "Nunca lo vamos a dejar aquí", dijo Collado antes de rescatar al guardia.

Los equipos utilizaron una cámara telescópica para mantener contacto constante con él y le hicieron llegar agua y nutrientes líquidos a través de un estrecho conducto para mantenerlo hidratado. María Paz Campos, bombera veterana de Chile, fue quien lo guio durante toda la operación de rescate. Ella vigiló a Gil Flores a través de la cámara y lo guió a un lugar seguro mientras lo tranquilizaba.

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En un video publicado por los bomberos chilenos se ve a Gil Flores dibujando, aparentemente para pasar el tiempo. Campos le indica con delicadeza que mire a la cámara y que se ponga unas gafas protectoras.

"Los lentes necesito que los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo; no te caiga ninguna en el ojo que ya tienes dañado", le dice Campos mientras él observa la cámara y se ve un derrame en uno de sus ojos.

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El derrumbe del edificio fue provocado por los dos terremotos consecutivos del 24 de junio de magnitudes de 7.2 y 7.5. Los sismos de gran escala dañaron o destruyeron cientos de edificios en el norte de Venezuela y causaron la muerte de al menos 2 mil 295 personas y heridas a más de 11 mil 200. El estado de La Guaira fue la región más afectada del país.

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AS