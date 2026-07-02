Funeral de Estado de Alí Jamenei: ¿Aparecerá por primera vez el nuevo líder supremo de Irán?

Mojtaba Jamenei fue nombrado el líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán del pasado 28 de febrero; sin embargo, desde ese entonces no se le ha visto. A casi cuatro meses después de su nombramiento en marzo de este año, la expectativa sobre su posible primera aparición pública crece por la realización de los funerales de Estado de su padre y predecesor.

Observadores y analistas consideran que su aparición en los funerales de su padre tendría un enorme poder simbólico: se despide al hombre que dirigió los destinos de la República Islámica durante 36 años y se saluda al nuevo líder.

Las autoridades iraníes o bien guardan silencio acerca de la posible aparición del líder, de 56 años y que fue nombrado el 8 de marzo, o esquivan las preguntas sobre ello.

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"La información sobre la presencia del líder supremo de la Revolución en esta ceremonia es competencia exclusiva de su oficina y no entra dentro de las atribuciones ni del conocimiento del comité organizador" , dijo en una rueda de prensa el martes el secretario del comité organizador de la ceremonia fúnebre del líder supremo, Ali Akbar Pourjameshidian, al ser preguntado por ello.

La oficina del líder supremo no ha realizado ningún tipo de anuncio al respecto. Los funerales comienzan oficialmente el sábado, ya que el viernes se realizará una ceremonia para altos cargos iraníes y representantes extranjeros cerrada al público.

El sábado y domingo se realizará un velorio en la mezquita Mosalla de Teherán y el lunes el cortejo recorrerá la capital; el martes, el funeral se trasladará a la ciudad religiosa de Qom; el miércoles a Irak y finalmente Jameneí será enterrado en la urbe sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el el mausoleo del imán Reza, el octavo del chiísmo.

Antes de su nombramiento como líder supremo, la mayoría de los iraníes no habían escuchado ni oído a Mojtaba, quien optó por trabajar en la oficina de su padre con un perfil alejado de la luz pública.

Desde el 8 de marzo, la nueva máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica tampoco ha aparecido en público y se ha limitado a emitir comunicados que o bien han sido leídos por presentadores en la televisión estatal o se han distribuido en sus redes sociales, pero no ha aparecido en público ni publicado vídeos o audios.

En contraste con esa ausencia física, las calles de Teherán se han llenado en los últimos meses de enormes carteles que muestran su retrato individual o junto a los de su asesinado padre, Alí Jamenei, y el fundador de la República Islámica, Ruhollah Jomeiní.

Ello en medio de las especulaciones sobre su estado de salud y las informaciones acerca de que sufrió heridas en el ataque que mató a su padre y a varios de sus familiares.

Desde el 8 de marzo ha emitido 14 comunicados, la mayoría relacionados con festividades religiosas y el más importante de ellos sobre el memorando de entendimiento con Estados Unidos para poner fin a la guerra y reabrir Ormuz.

En ese comunicado, se distanció del acuerdo con Estados Unidos afirmando que "en un principio tenía otra opinión" respecto al pacto pero decidió dar su visto bueno a la firma porque el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, asumió "explícitamente la responsabilidad".

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MB