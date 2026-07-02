Refugios saturados y miedo marcan los días en Venezuela

Una semana después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron la costa venezolana, la emergencia ya no se mide únicamente por los edificios colapsados, sino por las condiciones en las que miles de sobrevivientes intentan reconstruir su vida en refugios improvisados, donde la incertidumbre, la escasez y el temor forman parte de la rutina.

En el Polideportivo José María Vargas, convertido en albergue temporal para unas mil 700 personas, Daniela Armas, de 18 años, espera pacientemente un sándwich de jamón y queso y una manzana. Conseguir comida, dice, se ha convertido en una lucha diaria.

“Aquí dan provisiones, pero a veces se matan por la comida (...), esto es como una gallera”, relata. Por las noches, ella y su novio duermen por turnos para vigilar sus pocas pertenencias. “Ayer se entraron a golpes, todo es una locura aquí, por eso es mejor evitar problemas”.

Las quejas por la distribución de la ayuda también son frecuentes. “Al principio era todo muy bien, pero después empezó una mala organización; primero los propios militares agarraban sus cosas y después nosotros las sobras”, afirma Yohana Álvarez, de 45 años.

Hasta el último balance oficial, la tragedia ha dejado dos mil 295 personas fallecidas, 11 mil 267 heridas y seis mil 461 rescatadas con vida. Además, el Gobierno venezolano reporta 12 mil 841 personas que perdieron su vivienda, mientras que organismos de Naciones Unidas estiman que cerca de 16 mil personas han debido abandonar sus hogares y advierten que no todas han encontrado un lugar donde refugiarse.

En Catia La Mar, donde la búsqueda de sobrevivientes prácticamente terminó, la atención humanitaria se concentra ahora en quienes lo perdieron todo. Darwin Rivas, de 46 años, intenta contener el llanto.

“No me quejo, hay personas en peores condiciones que nosotros, que hasta perdieron la vida y su familia y yo estoy completo”.

En otro refugio, Carolina Álvarez, docente de 54 años, asegura que la tragedia ha dejado de lado cualquier diferencia política.

“Nosotros no estamos ahorita para ver de qué lado estamos, sino que somos sobrevivientes y de cualquier parte vamos a necesitar más ayuda”.

Para Emilia Rada, de 73 años, la pérdida va más allá de su departamento destruido. “El piso de arriba cayó dentro de mi apartamento. Gracias a Dios que yo no estaba... pero no pude sacar nada, ni la documentación”. Tras pasar varios días durmiendo en una plaza, ahora teme que el refugio se convierta en su hogar permanente. “No quiero terminar los años que me quedan en un refugio”, lamenta.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió que La Guaira continúa en una fase de asistencia inmediata y que “la situación es bastante crítica”, por lo que la prioridad es garantizar atención y servicios “de forma digna”.

Por su parte, el Gobierno venezolano llamó a los afectados a registrarse en el sistema Patria para acceder a apoyos y alojamiento temporal. Además, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió que antes de finalizar el año habrá nuevas viviendas para quienes perdieron sus hogares.

Agencias

¿Qué donar a centros de acopio?

Alimentos

Agua potable

Alimento para bebé (fórmulas)

Leche en polvo

Alimento para mascotas

Arroz

Cereales

Alimentos enlatados con abre fácil

Frijoles en lata o sobre

Verduras enlatadas

Insumos para primeros auxilios y material de curación

Agua oxigenada

Alcohol

Algodón

Cinta adhesiva médica

Cubrebocas

Curitas

Gasas estériles (10 cm)

Gel antibacterial

Guantes de nitrilo (tallas mediana y grande)

Jeringas

Lentes de protección

Micropore

Repelente de insectos

Tijeras

Toallas húmedas desinfectantes

Vendas

Artículos de higiene y limpieza

Bolsas para basura

Cepillo de dientes

Cloro

Detergente

Fibras de limpieza

Jabón neutro

Pañales para adulto

Pañales para niño

Papel higiénico

Pasta dental

Shampoo

Toallas sanitarias

Herramientas para remoción de escombros

Barretas

Botas de protección

Carretillas

Cascos

Chalecos de seguridad

Extensiones eléctricas

Guantes de carnaza

Lámparas de mano

Lentes de seguridad

Marros

Martillos

Mascarillas de seguridad

Palas

Picos

Pinzas (de corte, de electricista y de punta)

Pilas alcalinas AA y AAA

Infecciones, el próximo desastre

Una semana después de los históricos terremotos gemelos en Venezuela, médicos advirtieron que la emergencia podría derivar en una crisis sanitaria marcada por heridas sin tratar, enfermedades infecciosas y un sistema de salud al límite.

Trabajadores humanitarios alertaron que, si no se controla con rapidez, la situación cobrará más vidas en los próximos días. La emergencia también exhibe la escasez de médicos en Venezuela, resultado de años de crisis económica, falta de financiamiento y emigración.

“Ahorita es realmente el tema que vemos ya prácticamente en puerta, es las infecciones que puedan traer consigo los pacientes que más tiempo tienen expuestos a, vamos a decir, el desastre”, afirmó Eugenio Cova, jefe de Traumatología del Hospital del Oeste “Dr. José Gregorio Hernández”, en Caracas.

La ONU también advirtió riesgos sanitarios por los daños a la infraestructura. “Hace mucho calor y hay mucha preocupación por posibles enfermedades transmitidas por portadores”, señaló Veronique Durroux, portavoz de la agencia humanitaria para América Latina y el Caribe. “La gestión de residuos es un problema. La gestión de escombros, cuando se ve la magnitud de la devastación, es muy preocupante”.

El Hospital del Oeste carece de tornillos, placas y gasas medicadas para prevenir infecciones, mientras sus médicos operan en quirófanos improvisados y solicitan donaciones mediante redes sociales. Según el gobierno, 38 hospitales resultaron dañados por los sismos.

AP

Los insumos médicos comienzan a agotarse en medio de la crisis humanitaria en Venezuela. AFP

DIF y UdeG habilitan centros de acopio

Diversas instituciones de Guadalajara habilitaron centros de acopio para reunir ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas por los terremotos registrados hace una semana en el norte de Venezuela.

El Sistema DIF Guadalajara instaló un módulo en sus oficinas generales, ubicadas en Eulogio Parra 2359, colonia Lomas de Guevara. El centro operará, al menos durante las próximas dos semanas, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, y recibirá donativos de la ciudadanía, empresas, instituciones y organizaciones civiles.

La presidenta del organismo, Gabriela Barragán Barragán, informó que el DIF será responsable de la recepción y resguardo de los apoyos, mientras que las asociaciones Cooperativa de Venezolanos Activos en Guadalajara y Ayuda Humanitaria para Venezuela de Guadalajara coordinarán la logística para su envío al país sudamericano.

Por su parte, la Universidad de Guadalajara (UdeG) abrió un centro de acopio en la Rambla Cataluña, junto al Museo de las Artes (MUSA), en la colonia Americana. El espacio funcionará de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

Ambos centros reciben alimentos no perecederos, artículos de higiene y limpieza, insumos médicos y material para atender la emergencia. Las autoridades solicitaron que los productos se entreguen en buen estado, en su empaque original y con fecha de caducidad vigente, cuando corresponda.

CT