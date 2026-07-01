El despliegue de tres mil rescatistas internacionales que se encuentran en Venezuela ha permitido salvar con vida, en los últimos seis días de operaciones, a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles, confirmó hoy el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC).

"Es una respuesta internacional muy contundente a la solicitud de asistencia realizada por Venezuela", explicó el chileno Sebastián Mocarquer, parte de UNDAC, desde la localidad de Macuto, en el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos.

Ante este gran número de rescatistas, Mocarquer señaló que el trabajo de UNDAC es ofrecer sus estructuras de organización, de evaluación, para poder robustecer la capacidad de respuesta.

"Cuando recibes 53 equipos de búsqueda y rescate, tres mil personas, se requiere una metodología, un manejo de información que tiene que estar probado, que tiene que funcionar rápidamente", añadió.

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El bombero indicó que lo usual es que estos equipos de rescate tengan una ventana de trabajo de entre 5 a 10 días, que coincide con la oportunidad para los rescates de personas con vida en un desastre como el ocurrido en Venezuela.

Sin embargo, agregó que una persona puede sobrevivir dentro de una estructura colapsada dependiendo del tipo de desplome o del clima.

En La Guaira, particularmente, las temperaturas pueden ser de 34 grados centígrados con un 80 % de humedad, lo que supone "condiciones muy adversas", explicó Mocarquer.

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Además de los 12 rescatados, un grupo de 100 rescatistas se mantiene trabajando en el sector Catia La Mar, para salvar a Hernán Gil, un vigilante que quedó atrapado en la garita de vigilancia en el que trabajaba tras el doble terremoto y que sigue con vida y en comunicación con el equipo de salvamento.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas seis mil 461 personas han sido rescatadas y al menos dos mil 295 han fallecido, mientras que 11 mil 267 resultaron heridas.

JM