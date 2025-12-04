Oso se instala en el sótano de una casa y se hace viral | VIDEO

Un hombre, residente de Altadena, California , descubrió que un oso negro que vive en el sótano de su casa tras revisar cámaras de videovigilancia. Ken Johnson, de 63 años, ahora intenta averiguar cómo sacar al silvestre compañero de piso.

Johnson había decidido instalar un sistema de vigilancia cerca del sótano luego de que en junio pasado se percató de lo que parecían daños causados por un animal en aquel espacio de su casa.

“ Es realmente desconcertante porque no sé si va a destrozarlo todo ahí abajo; no sé cómo sacarlo ”, declaró el hombre.

Osos en localidades cercanas a Los Ángeles

Tras los incendios registrados en enero de este año en localidades de Los Ángeles, California, autoridades encontraron al menos dos osos refugiándose en viviendas evacuadas en Altadena.

Al igual que en el caso de Ken Johnson, autoridades del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés) retiraron a un oso macho adulto que habría quedado atrapado en el sótano de un hombre. Utilizaron una trampa para osos antes de llevarlo al Bosque Nacional Ángeles para liberarlo con un collar rastreador, según informó la agencia estatal en redes sociales.

El oso en casa de Ken Johnson

El oso, y ahora "roomie" de Johnson, entra y sale de la casa, se oyen todo tipo de ruidos metálicos y estruendos bajo las tablas del suelo. Vecinos han visto al animal deambulando por la zona y lo han llamado Barry.

Cort Klopping, titular del CDFW , declaró que autoridades trabajan en otros dos incidentes con osos en la región y que, con suerte, podrían responder a Johnson “ pronto ”.

Los osos en espacios reducidos son comunes en esta época del año, y los equipos podrían responder a cinco de estos incidentes en una semana, dijo Klopping.

Mientras el asunto se resuelve, en redes sociales circula el divertido video de Barry entrando a su espacio, a su refugio, en casa de Ken Johnson.

