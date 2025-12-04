Alrededor de un millar de personas siguen desaparecidas este jueves en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia por severas inundaciones que se han cobrado la vida de más de mil 400 personas en total, y que han ahogado por completo varias localidades.

Según cifras de la ONU y otras organizaciones, así como de las autoridades indonesias, esrilanquesas y tailandesas, las inundaciones han dejado también cerca de 9 millones de afectados, más de un millón de desplazados y pérdidas multimillonarias.

El temporal llegó a finales de noviembre, cuando tres ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado fuertes lluvias en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

Los niveles de agua acumulada han cedido en Tailandia, con 188 fallecidos y 367 desaparecidos, pero persisten en Indonesia y Sri Lanka.

Devastación en Sumatra

La devastada isla indonesia de Sumatra, en el extremo occidental del país, acumula más de 830 fallecidos y más de 500 desaparecidos, informaba a las 19:00 horas de Bangkok (12:00 GMT) la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) del archipiélago, a través de una página web creada para monitorear los efectos del temporal.

Alrededor de 300 puentes y numerosas carreteras han sufrido destrozos en la región afectada, lo cual dificulta las labores de socorro. "Con la reparación de carreteras nacionales y provinciales, esperamos que la distribución de comida y otros tipos de ayuda sea más efectiva", dijeron hoy desde la BNPB.

Las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental están sufriendo los mayores embates del mal tiempo en Indonesia, con vecindarios enteros todavía bajo el agua y el lodo.

“Todo es lodo y escombros”

El municipio de Aceh Tamiang ha sido arrasado por los torrentes de agua y permanece aislado desde la semana pasada. "Todo está cubierto de lodo y escombros", dijo este jueves a EFE Intan, vecina de la localidad, una de las más afectadas por el desastre.

La mujer, profesora de Historia de 33 años, cuenta que varios de sus amigos y familiares se encuentran en refugios temporales, después de que los corrimientos de tierra y el agua desbordada obligaran a llevar a cabo evacuaciones, mientras sumergían vecindarios enteros en Aceh y las provincias golpeadas.

Intan celebra que a su aldea llegó algo de ayuda humanitaria esta semana y ella y sus vecinos pudieron obtener agua potable y medicinas, unas donaciones cuya procedencia desconoce.

Sri Lanka

Sri Lanka gestiona otra emergencia humanitaria después de que las severas inundaciones hayan dejado al menos 479 fallecidos y 350 desaparecidos, según el Centro de Gestión de Desastres esrilanqués (DMC).

A medida que las aguas contaminadas y el lodo cubren extensas áreas de la nación insular, las autoridades sanitarias advierten de un incremento en el riesgo de contraer dengue, diarrea y leptospirosis (enfermedad zoonótica).

Los entes turísticos, por su parte, anunciaron este jueves el inicio de la recuperación de esta actividad, una de las más importantes para la economía del país. "Sri Lanka está segura, abierta y lista para recibir visitantes nuevamente", aseguró la Autoridad de Desarrollo del Turismo (SLTDA).

Comunidades sepultadas

En distritos esrilanqueses como Badulla, la lluvia ha causado deslizamientos de tierra masivos que han sepultado comunidades enteras. H.M. Gnanawathi, de 53 años y refugiada en un templo, describió a EFE el estruendo provocado por una montaña al ceder, antes de llevarse su vivienda colina abajo.

"Estábamos todos en casa cuando empezó a llover sin parar. Era incesante. Estábamos en la cocina cuando la zona se inundó con agua barrosa. Salimos de la casa. Eran alrededor de las 16:30 de la tarde y podíamos verlo todo. Primero escuchamos un ruido fuerte, como si aterrizara un helicóptero. Luego árboles, tierra y escombros empezaron a deslizarse colina abajo", recordó.

La historia de D.M. Chandrawathi, de 50 años y con tres hijos, es similar: "Aparecieron grietas en nuestra vivienda. Muchas de las casas a nuestro alrededor quedaron dañadas. El día 27 (de noviembre) fue uno de los más aterradores de mi vida, en un minuto podíamos escuchar un deslizamiento de un lado, y, al siguiente, otro del otro lado", dijo a EFE.

AO

