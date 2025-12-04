El presidente ruso Vladimir Putin declaró que algunas propuestas incluidas en el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania son inaceptables para el Kremlin, lo que indica que cualquier posible acuerdo está lejos aún.

El presidente estadounidense Donald Trump ha puesto en marcha el esfuerzo diplomático más intenso, para detener los combates desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre su vecino hace casi cuatro años. Pero la iniciativa de paz se ha topado una vez más con demandas difíciles de conciliar, especialmente en lo relativo a si Kiev debe ceder territorio a Moscú y cómo puede mantenerse a salvo de una futura agresión rusa.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, se preparan para reunirse con el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, este jueves en Miami para continuar las conversaciones, según un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a realizar declaraciones en público.

Putin dijo que las conversaciones con enviados de Estados Unidos de esta semana, que duraron cinco horas, fueron "necesarias" y "útiles", pero también "un trabajo difícil". Algunas de las propuestas eran inaceptables para el Kremlin, afirmó.

Putin habló con la televisora India Today antes de su visita a Nueva Delhi este jueves. Antes de la emisión de la entrevista completa, las agencias noticiosas estatales rusas Tass y RIA Novosti publicaron algunas de las declaraciones realizadas por Putin.

Según la información de Tass, Putin dijo durante la entrevista que las conversaciones en el Kremlin el martes "tomaron tanto tiempo" porque las partes "tuvieron que revisar cada punto" de la propuesta de paz de Washington.

"Esta fue una conversación necesaria, muy concreta", señaló el líder ruso. Había disposiciones que Moscú dijo estar dispuesta a discutir, mientras que otras "no podemos aceptarlas", afirmó Putin.

