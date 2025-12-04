El candidato conservador Nasry Asfura encabezaba este jueves la elección presidencial en Honduras, con una leve ventaja de apenas 8.815 votos sobre el también conservador Salvador Nasralla, mientras el país centroamericano seguía expectante al desenlace del conteo.

Los resultados preliminares otorgaban a Asfura, del Partido Nacional, 40.06% de los sufragios frente a 39.73% de Nasralla, del Partido Liberal, tras escrutarse 84.55% de las actas. La candidata oficialista Rixi Moncada seguía rezagada con 19.17% de respaldo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un máximo de 30 días para emitir una declaración final sobre el ganador de los comicios.

Conteo lento

Los dos candidatos en pugna —que se han alternado a la cabeza del conteo— han respetado el llamado del órgano electoral a no declararse ganadores, aunque ambos aseguraron tener todas las actas y se consideran triunfadores.

Integrantes de varias organizaciones campesinas realizaron en la mañana de este jueves un plantón cerca del centro de acopio del CNE en rechazo a los resultados del órgano electoral, que consideran "amañados", y desconocieron a los dos candidatos que pugnan por la presidencia.

"Ese conteo de votos es una burla al pueblo hondureño . Yo creo que no podemos normalizar los fraudes electorales en este país, si hoy dejamos que eso suceda estaremos condenados a vivir bajo la bota de quienes siempre le han puesto el yugo al país", declaró Wendy Cruz, líder de la organización Vía Campesina.

Posteriormente salieron en una caminata hacia la sede de la embajada de Estados Unidos porque "dicen luchar contra el narcotráfico y por otro lado dejan libre a un capo", añadió Cruz en referencia a la liberación en Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Las elecciones generales en Honduras se celebraron el domingo pasado, para elegir al nuevo presidente y tres designados presidenciales o vicepresidentes, 128 diputados e igual número de suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes.

Este martes, el sitio web que las autoridades electorales hondureñas establecieron para compartir los resultados de la votación experimentó "problemas técnicos" que causaron su caída, dejando al público sin información sobre los resultados de la contienda presidencial y otras votaciones extremadamente cerradas, informó el CNE.

